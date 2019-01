Neuschnee in allen Teilen Niederösterreichs

Zahlreiche Lkw-Kettenpflichten und Straßensperren im ganzen Land

St. Pölten (OTS/NLK) - Am heutigen Dienstag wurde aus allen Teilen Niederösterreichs Neuschnee gemeldet. Am intensivsten fiel der Niederschlag im Mostviertel aus, wo heute am Morgen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee gemessen wurden. Die weiteren Neuschneemengen belaufen sich im Waldviertel und im Industrieviertel auf jeweils bis zu fünf Zentimeter und im Weinviertel auf bis zu zwei Zentimeter. In ganz Niederösterreich überwiegen auf den Landesstraßen B und L heute die nassen bzw. salznassen Fahrbahnen, in höheren Lagen im Waldviertel, im Mostviertel und im Industrieviertel muss mit matschigen Fahrbahnen bzw. Schneefahrbahnen gerechnet werden. Gebietsweise Glättebildung gibt es derzeit im Raum Hollabrunn, Laa an der Thaya, Tulln Mank, Pottenbrunn und Wiener Neustadt. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht auf den Landesstraßen B und L besteht für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 21 über den Ochsattel und das Gscheid, auf der B 20 über den Annaberg und den Josefsberg, auf der B 23 über den Lahnsattel, auf der B 217 von Ötzbach bis Elsenreith, auf der L 101 zwischen Gscheid und Annaberg, auf der L 7078 zwischen Maigen und Purkersdorf, auf der L 5211 zwischen Hofamt und der B 21 über den Ochsattel, auf der L 5217 zwischen Morigraben / Kirchberg und Lilienfeld. Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen müssen Schneeketten anlegen auf der L 72 am Mühlbacher Berg von der Kreuzung mit der L 8304 bis Steinbach, auf der L 175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze und auf der L 135 am Preiner Gscheid.

Fahrverbote für Lkw ab 3,5 Tonnen bestehen auf der B 21 über den Rohrersattel und auf der L 134 von Gutenstein bis Schwarzau im Gebirge. Gesperrt sind folgende Straßenzüge: die B 28 zwischen Puchenstuben und der B 20 aufgrund von Baumbruch, die B 71 über den Zellerrain wegen Lawinengefahr, die L 6174 von Lunz bis zur B 71 aufgrund von Lawinengefahr, die L 7189 zwischen Gerasdorf und Braunegg aufgrund von Baumbruch, die L 6181 zwischen Kogelsbach und der B 31 aufgrund von Lawinengefahr und die L 101 zwischen Sägemühle und Ulreichsberg aufgrund eines Feuerwehreinsatzes.

Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh zwischen -6 Grad in Pöggstall und Weitra und +3 Grad in Wiener Neustadt. Abschnittsweise kommt es heute zu Schneeverwehungen im Raum Geras, Aspang, Gloggnitz, Kirchberg, Melk, St. Pölten, Gaming, Haag, St. Peter in der Au, Scheibbs, Gföhl, Groß Gerungs, Ottenschlag, Persenbeug, Pöggstall, Spitz, Allentsteig, Horn, Waidhofen an der Thaya, Weitra, Gutenstein und Zwettl.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262 und e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

