MOSAIK - Das neue Studioalbum von Andrea Berg & die große MOSAIK Live Arena Tour 2020

Die erfolgreichste Sängerin der deutschen Chart-Geschichte hat am Samstagabend den Titelsong zum gleichnamigen Studioalbum MOSAIK präsentiert.

Graz (OTS) - Darauf haben die Fans von Andrea Berg sehnsüchtig gewartet: Vor einem TV-Millionenpublikum in der ARD hat die Erfolgreichste Sängerin der deutschen Chart-Geschichte am Samstagabend den Titelsong zum gleichnamigen Studioalbum MOSAIK präsentiert. Das neue Album kann ab sofort vorbestellt werden.

Andrea Berg geht wieder auf große LIVE Tournee und wird im Verlauf der MOSAIK Arena Tour 2020 bei 31 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einer bombastischen neuen Bühne, ihrer fulminanten Bühnenshow und dem neuen Album an Bord ihre Millionen Fans verzaubern.

„Das Leben hält für uns die unterschiedlichsten Mosaiksteinchen bereit: runde und funkelnde, aber auch kantige und dunkle. Doch was auch immer passiert, eines ist gewiss: Wir machen gemeinsam das daraus - lasst uns keine Zeit verlieren, 2019 wird unser Jahr“, so die vielfach preisgekrönte Künstlerin. Der erste Vorgeschmack lässt bereits Großes erahnen: Mit dem Titelsong MOSAIK hat Andrea Berg einen weiteren Hit geschaffen, ein äußerst positiver, das Leben bejahender Titel, der aufrecht und voller Kraft und Zuversicht in die Zukunft blicken lässt. Bereits 24 Stunden nach der Veröffentlichung hat MOSAIK den ersten Platz der Download-Charts bei Amazon und i-Tunes erreicht!

Andrea Berg nimmt ihre Anhänger auf dem insgesamt 17. Studioalbum – dem dritten unter dem eigenen Label BERGRECORDS - mit auf eine spannende musikalische Reise. Liebe, Glück, Sehnsucht und Schmerz - die 15 brandneuen Titel formen gemeinsam ein authentisches MOSAIK des Lebens!

2018 widmete sich Andrea Berg nahezu komplett der Arbeit an ihrem neuen Album und der Vorbereitung der MOSAIK Live Arena Tour, die am 29. und 30. November 2019 mit einem Doppelkonzert in Stuttgart startet. Die deutsche Ausnahmekünstlerin wird im Rahmen der MOSAIK Live Arena Tour in insgesamt 30 Städten zwischen 15.01.2020- 28.03.2020 Deutschland, Österreich und der Schweiz die Herzen ihrer Fans verzaubern und für ein unvergessliches Konzerterlebnis sorgen. Details zu den Tournee-Stationen finden Sie unter www.andrea-berg.de und unter www.facebook.com/leutgebentertainmentgroup. Tickets gibt es unter www.eventim.de, www.oeticket.at, www.ticketcorner.ch und allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Bereits im Sommer 2019, wird Andrea Berg schon den einen oder anderen Titel ihres neuen Albums MOSAIK bei ihren STADION OPEN-AIRS zum Besten geben.

Die Termine dabei sind:

HEIMSPIEL-Aspach/D 19. & 20.07.2019

19. & 20.07.2019 Waldbühne-Berlin/D 27.07.2019

27.07.2019 Wörthersee Stadion-Klagenfurt/Ö 03.08.2019

03.08.2019 LIPO-Park Stadion-Schaffhausen/CH 17.08.2019

Wer allerdings nicht so lange warten möchte, hat bereits am Freitag, den 18. Jänner 2019 die einmalige Gelegenheit Andrea Berg live mit ihrem neuen Titelsong MOSAIK im Rahmen des 3-tägigen Sound & Snow Festivals in Bad Hofgastein Österreich zu erleben oder am 23.03.2019 in Schladming/Österreich beim großen Winterfinale. Tickets für diese Mega-Festivals gibt es online ebenfalls unter den oben angeführten Links und bei allen bekannten Öticket-Vorverkaufsstellen.

Die vielfach preisgekrönte Künstlerin konnte in ihrer unvergleichlichen Karriere Rekorde über Rekorde verzeichnen und seit 2003 schnellte jedes Album von Andrea Berg auf Platz 1 der Charts. Hinzu kommen spektakuläre Live-Konzerte, die generationenübergreifend begeistern und in Serie für ausverkaufte Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sorgen.

MOSAIK erscheint am 5. April, kann aber bereits jetzt vorbestellt werden! Neben dem Standardalbum gibt es auch wieder limitierte Fan-Editionen und eine Doppel-Vinyl, die hochwertige Specials enthalten.

Weitere Infos gibt es unter:

www.andrea-berg.de

www.facebook.com/andrea.berg.de

www.instagram.com/andrerabergoffiziell

www.twitter.com/Andrea_Berg

Youtube Kanal: Andrea Berg

Veranstalter & Tourneeveranstalter:

Leutgeb Entertainment Group GmbH

A-8141 Premstätten, Steiermark

Thalerhofstrasse 85

PRESSE & INFO:

Janine Schwarz

marketing @ schwarzlsee.at

INTERVIEWS:

Klaus Leutgeb

0043-664-2220657

leutgeb @ schwarzlsee.at

Rückfragen & Kontakt:

Global Event & Entertainment GmbH

Janine Schwarz | Marketing

+43 3135 53577 3629

marketing @ schwarzlsee.at