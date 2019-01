Start für Volksschuleinschreibung in Wien

Einschreibung heuer von 14. bis 25. Jänner, Czernohorszky und Himmer besuchten Volksschule Karl Toldt Weg

Wien (OTS) - Heute Montag sind in Wien die Anmeldungen für die Volksschulen gestartet: Mehr als 17.000 Kinder in Wien sind zur Einschreibung in einer der insgesamt 292 Volksschulen eingeladen. Die Einschreibung für die ersten Klassen der Volksschulen für das Schuljahr 2019/2020 findet von 14. bis 25. Jänner an jeder Volksschule jeweils Montag bis Freitag statt. Im Zuge der Anmeldung wird auch die Schulreife der Kinder überprüft.

Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Bildungsdirektor Heinrich Himmer besuchten heute zum Start der Schuleinschreibung die Volksschule Karl Toldt Weg in Wien-Penzing. „Wir freuen uns auf tausende neue SchülerInnen im Herbst und heißen sie schon jetzt in den Volksschulen herzlich willkommen“, betonten beide. „Die Wiener Volksschulen übernehmen im Zuge der Schuleinschreibung die Aufgabe, nicht nur die Eltern umfassend zu informieren, sondern auch die Schulreife jedes einzelnen Kindes festzustellen. Hier wird professionell und mit großen Erfahrungswerten gearbeitet.“

So sind für die Einschätzung der Schulreife unter anderem soziale, emotionale, kognitive, sprachliche und motorische Kriterien ausschlaggebend. Wesentlich für die Gesamtbeurteilung ist, ob ein Kind dem Unterricht in der ersten Schulstufe zu folgen vermag ohne geistig oder körperlich überfordert zu sein. Das Ergebnis der Schulreifeüberprüfung wird mit den Eltern besprochen. Kinder, die noch nicht schulreif sind, werden mit Beginn des Schuljahres in den Vorschulklassen oder im Klassenverband mit Kindern anderer Schulstufen ein Jahr intensiv gefördert.

Seitens des Bundes wurden überdies neue einheitliche Kriterien für die Schuleinschreibung festgelegt. Diese werden bei der heutigen Schuleinschreibung jedoch österreichweit vorerst nur an 100 Schulen (davon 3 in Wien) getestet, der flächendeckende Einsatz ist für Jänner 2020 geplant. Auch bei den neuen Kriterien geht es um schulische „Vorläuferfähigkeiten“ wie Feinmotorik, zahlenbezogenes Vorwissen, Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit.

Infos zum Thema Schuleinschreibung gibt es in der Schulinfo der Bildungsdirektion für Wien:

