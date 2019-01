Sonja Zant und Stefan Lassnig sind neue Partner von Brainds.

Wien (OTS) - Sonja Zant und Stefan Lassnig sind neue Partner von Brainds. Die Seniorberaterin, Coach und Service-Designerin Zant übernimmt die Bereiche Employer Branding und Cultural Transformation. Lassnig wird sich als strategischer Berater vor allem auf Marke und Digitalisierung konzentrieren. Beide Expertisen rücken Marke und Innovation als Teil der Unternehmensentwicklung noch weiter in den Fokus.

„Den künftig vor allem digital geführten Wettkampf um Kunden und Mitarbeiter werden nur relevante und attraktive Marken gewinnen. Mit Sonja Zant haben wir eine Partnerin, die langjährige Führungserfahrung in globalen Technologieunternehmen mitbringt sowie ein tiefes Verständnis wie Expertise für Organisations-Systeme und deren innovative Entwicklung. Unsere Kunden unterstützen wir neben der strategischen Entwicklung und dem Design von Marken nun verstärkt auch mit der Entwicklung von Employer Branding-Experiences, die Arbeitgebermarken am Recruiting-Markt wettbewerbsfähig machen und gleichzeitig Organisationen kulturell und operativ weiterentwickeln und erneuern“, so der Tenor der Brainds Geschäftsführer Oliver Heiss, Thomas Hotko und Christian Binder.

Die Geschäftsführer weiter:„Stefan Lassnig verfügt über jahrelange Expertise in der Führung von komplexen Strukturen und schwierigen Markenkonstellationen. Durch die Kombination aus Erfahrungen in Unternehmen insbesondere im Medienbereich, die fundamentalen Veränderungen unterliegen, und Unternehmen, die disruptiv im digitalen Startup-Umfeld agieren, spricht er beide Sprachen: jene der analogen Welt und jene der digitalen Zukunft.“

Sonja Zant: „Mich begeistert, dass identitätsbasierte Markenentwicklung Strategie, Kultur und Struktur vereint. Wir entwickeln Standbein und Spielbein einer Identität zugleich, damit Veränderung gelingt. Das lässt Unternehmen sowohl Neues denken und experimentieren als auch gut Funktionierendes bestärken. Ich freue mich, in diesem Spannungsfeld mit Kunden an attraktiven und relevanten Employer Brands zu arbeiten, die an allen Touchpoints erlebbar werden und am Markt wie nach innen einen Unterschied machen.“

Stefan Lassnig freut sich ebenfalls auf die neue Herausforderung: „Die Mischung aus stringenter Prozessorientierung und Kreativität macht Brainds zu einem einzigartigen Beratungsunternehmen. Gerade in Zeiten der Digitalisierung vermitteln starke Marken Orientierung und diese werden wir gemeinsam mit unseren Kunden schaffen und weiterentwickeln.“

Über Sonja Zant

Geboren in Eggenburg, Service-Designerin, zertifizierte Business Coach. Mehr als 25 Jahre Erfahrung, davon vierzehn Jahre als Managerin in globalen Technologie-Unternehmen in Österreich und der Schweiz – wie ONE/Orange, Téléfonica, Microsoft, bwin. Seniorberaterin und Partnerin von Brainds.

Über Stefan Lassnig

Geboren in Innsbruck, Studien der Rechtswissenschaften und der Betriebswirtschaftslehre. Partner und Seniorberater von Brainds. Mehr als 15 Jahre Erfahrung, davon 14 Jahre in Medienunternehmen in Österreich (Regionalmedien Austria) und international (Neue Zürcher Zeitung).

Über Brainds

Brainds ist eine integrierte Unternehmensberatung und Designagentur mit Fokus auf innovative Markenführung. Als strategische Markenberatung unterstützen wir unsere Kunden einerseits in der Entwicklung und Implementierung von Strategien und Positionierungen, andererseits in deren kultureller wie operativer Verankerung in der Organisation. Als Designagentur bringen wir Marken von der Strategie ins Leben und konzipieren gestalterisch hochwertige wie zielorientierte Branding- und Kommunikationslösungen – vom Logo bis zur digitalen Brand Experience.



Zum Brainds Kundenkreis zählen u. a. Austrian Airlines, ANDRITZ, Die Presse, Europäisches Forum, Alpbach, Erste Bank, Innsbrucker Kommunalbetriebe, Kongresskultur Bregenz, Kunsthistorisches Museum Wien, Medizinische Universität Wien, ÖBB, Raiffeisen, Schloss Schönbrunn, VERBUND, Mercedes Benz (Stuttgart, Moskau) Radatz, München Freiham, Saatbau, Richter Deutschland und Wienerberger.

