Termin AVISO: dekoster Kick-Off-Events 2019 in Velden am Wörthersee

Führungskräfteforum vom 17.01 – 18.01.2019 und Gala im Casino Velden am 19.01.2019.

Eberndorf (OTS) - Der Schmuck-Direktvertrieb dekoster GmbH mit Sitz in Eberndorf startet das Geschäftsjahr 2019 mit 2 Auftaktevents in Velden am Wörthersee.

Beim Führungskräfteforum vom 17.01. – 18.01.2019 treffen rd. 20 Regional- und Teamleiterinnen aus Österreich und Deutschland zusammen, um gemeinsam einen bedeutenden Grundstein für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zu legen. Erstmalig unter der Leitung von Vera Vogelmann, Geschäftsleiterin Deutschland und Area Field Managerin Österreich, präsentiert das Unternehmen beim 2-tägigen Intensivseminar ein neues Wachstumskonzept rund um ein attraktives Startermodell für Beraterinnen, sowie die neue Kollektion.

Bei dekoster wird eine Kultur des Miteinanders groß geschrieben: Geschäftsführung, Vertriebspartnerinnen aus Österreich und Deutschland sowie die MitarbeiterInnen feiern die gemeinsamen Gschäftserfolge bei einer einzigartigen Gala. Diese findet am 19.01.2019 im Casino Velden unter dem Motto „We are dekoster“ statt.

„Wir freuen uns ganz besonders auf das spannende Rahmenprogramm mit zahlreichen Highlights wie der Präsentation unserer Kollektionsneuheiten und der neuen, attraktiven Startermöglichkeit für Beraterinnen“, so Andrea Toplitsch, Geschäftsführerin von dekoster.

Gemeinsam feiert das Team von dekoster ein attraktives Businessmodell nach Maß, das für jede Frau in jeder Lebenssituation die Chance auf Selbstverwirklichung ermöglicht.„Mit dem Erfolgskonzept Ladies F1rst verbindet uns die Überzeugung für ein Leben, das dem modernen Frauenbild entspricht, etwas Einzigartiges, und das wollen wir alle gemeinsam feiern“, so Andrea und Arnold Toplitsch, Gründer und Geschäftsführer von dekoster.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Kerstin Mischkulnig

dekoster GmbH

Eisenkappler Straße 10

9141 Eberndorf

www.dekoster.at

kerstin.mischkulnig @ dekoster.at

Tel.: +43 6236 2471 232, mobil: +43 677 6234 7413