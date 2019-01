BZÖ-Nikel: „Das Land Kärnten ist gut beraten, den Keutschacher See zu kaufen“

Gesamten Keutschacher See für Kärntner Bevölkerung öffnen

Klagenfurt (OTS) - Der Keutschacher See ist ein Naturjuwel Kärntens und aufgrund seiner historischen Pfahlbauten zugleich Weltkulturerbe. Er ist damit viel zu wertvoll, als ihn zum Spekulationsobjekt für Superreiche zu machen. Die Bevölkerung Kärntens hat zu Recht Sorgen um den zukünftigen Zugang zu diesem See.

Viel zu viele Kärntner Seen sind für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich und durch Superreiche blockiert. Man schaue sich die dramatische Situation am Wörthersee an, wo einige Wohlhabende riesige Flächen am See besitzen und der Kärntner kaum mehr Zugang hat.

„Wir fordern LH Kaiser auf, alle Möglichkeiten zu prüfen, den Keutschacher See ins Eigentum des Landes Kärnten zu bringen. Dazu böte sich auch eine Zusammenarbeit mit den österreichischen Bundesforsten an. Der Keutschacher See soll dann für alle Kärntner frei zugänglich sein. Das Land Kärnten hätte die Möglichkeit, ein großes Freizeit- und Erholungsgebiet für die Kärntner zu schaffen“, sagt BZÖ-Landesobmann Helmut Nikel.

In diesem Zusammenhang erinnert Nikel an die großen Worte der beiden Regierungspartner LH Kaiser und LR Gruber, vermehrt freie Seezugänge für die Kärntner schaffen zu wollen.

