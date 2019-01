FPÖ-Strache: „Mit Ludwig Scharinger ist ein großartiger Mensch von uns gegangen“

Wien (OTS) - Vizekanzler und FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache zeigte sich heute von der Nachricht, dass der langjährige Raiffeisenlandesbankchef von Oberösterreich Ludwig Scharinger verstorben ist, sehr berührt und betroffen.

„Ludwig Scharinger war uns immer ein offenes und aufrechtes Gegenüber. Ein Handschlag hatte bei ihm Gewicht und sein Wort und Versprechen Gültigkeit. Ich wünsche der Familie viel Kraft in diesen schweren Tagen, sein Andenken wird uns allen in steter Erinnerung verbleiben“, so Strache.

