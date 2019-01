Neuer Investor für Energy Hero

ZMH und ihr Mehrheitsaktionär Dr. Haselsteiner investiert in den automatischen Energieanbieter-Wechselservice, der seinen Kunden automatisch zum besten Preis bei Strom und Gas verhilft.

Energy Hero hilft jedem Österreicher und jedem Unternehmen Energiekosten zu sparen. Niedrige Energiekosten bringt der liberalisierte Markt. Daher habe ich dort investiert und bin jetzt selbst Energy Hero Hans Peter Haselsteiner

Mit Hans Peter Haselsteiner haben wir einen starken Partner mit bekanntem track record in liberalisierten Märkten an Bord geholt. Wir freuen uns über seinen Einstieg bei Energy Hero und auf die Zusammenarbeit mit dem kompetenten Team der ZMH Energy Hero Geschäftsführerin Eveline Steinberger-Kern

Wien (OTS) - Dr. Hans Peter Haselsteiner ist mit 61 % neuer Mehrheitsgesellschafter des automatischen Energieanbieter-Wechselservice Energy Hero. Gründer und Company Builder Blue Minds stockt auf knapp 39% auf. Der automatische Energieanbieter-Wechselservice wechselt seit knapp einem Jahr österreichische Energiekunden immer automatisch zum günstigsten Energieanbieter.

„Energy Hero hilft jedem Österreicher und jedem Unternehmen Energiekosten zu sparen. Niedrige Energiekosten bringt der liberalisierte Markt. Daher habe ich dort investiert und bin jetzt selbst Energy Hero" , so Hans Peter Haselsteiner zu seinem Erwerb der Anteile über seine Gesellschaft ZMH GmbH an der Digital Hero Gmbh, dem Unternehmen hinter Energy Hero.

„Mit Hans Peter Haselsteiner haben wir einen starken Partner mit bekanntem track record in liberalisierten Märkten an Bord geholt. Wir freuen uns über seinen Einstieg bei Energy Hero und auf die Zusammenarbeit mit dem kompetenten Team der ZMH“ , so Geschäftsführerin Eveline Steinberger-Kern.

Energy Hero reduziert Energiekosten – automatisch und dauerhaft

Am heimischen Markt steigen die Strom- und Gaspreise wieder. Preissteigerungen von bis zu 54% bei Strom und bis zu 20% bei Gas werden das Haushaltsbudget der Österreicherinnen und Österreicher belasten. Durch einen rechtzeitigen Anbieterwechsel kann Energy Hero die Strom- und Gas-Kosten eines Durchschnittshaushalts um bis zu 850 Euro im Jahr reduzieren (siehe Grafik).

Über Energy Hero

Energy Hero ist ein automatischer Energieanbieter-Wechselservice für österreichische Energiekunden. Nach einer einfachen Anmeldung auf www.energyhero.at wird der jährliche Anbieterwechsel mittels Vollmacht von Energy Hero für den Kunden automatisch abgewickelt. Gewechselt wird immer zum günstigsten Anbieter – dabei kann der Kunde im Vorfeld seine Präferenzen (etwa Ökostrom oder mit/ohne Neukundenrabatt) angeben. Energy Hero ist zu 100% unabhängig – es bestehen keine Provisionsvereinbarungen mit Energieanbietern. Für den jährlichen Service hebt Energy Hero daher eine Servicegebühr von 2 Euro pro Monat für Strom, bzw. 3 Euro pro Monat für Strom und Gas ein, die nur anfällt, wenn die Einsparung für den Kunden höher als die Servicegebühr ist. Der Energieanbieter-Wechsel ist in Österreich sicher und zuverlässig. Die laufende Versorgung mit Strom bzw. Gas auch während eines Wechsels ist gesetzlich geregelt.



www.energyhero.at

Rückfragen & Kontakt:

Tamar Ehlers



DIGITAL HERO GMBH

Siebensterngasse 31/11

1070 Wien



+43 (0)1 522 41 99

te @ energyhero.at