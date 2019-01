Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im Februar 2019

Nähere Informationen im Internet unter www.einkaufsstrassen.at

Wien (OTS) -

8. Josefstadt

Lerchenfelder Straße

1., 8., 15. und 22. Februar: Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuche den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck. Freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße, Ecke Schottenfeldgasse).

15. Rudolfsheim-Fünfhaus

Reindorfgasse

15. Februar: Grätzel-Tour Reindorfgasse – lerne Dein Grätzel kennen

Der Einkaufstraßenverein Reindorfgasse lädt zur Grätzel-Tour. Lerne dein Grätzel kennen, ist das Motto des Spaziergangs. Historisches, Aktuelles und kommende Aktivitäten des Grätzels sind die Themen dieses Spaziergangs.

Treffpunkt ist um 15:30 Uhr in der Werkstatt 15, Reindorfgasse 30, 1150 Wien. Mehr Infos findest du unter: www.facebook.com/Reindorfgasse

Reindorfgasse

16. Februar 2019: Lumpenball der Reindorfgasse

Am 16. Februar lädt der Einkaufstraßenverein Reindorfgasse zum „Lumpenball“. Nach dem großartigen Erfolg der beiden letzten Jahre hat die IG Kaufleute Reindorfgasse auch 2019 ein tolles Programm für den Lumpenball zusammengestellt. Es erwartet euch eine Ballnacht der besonderen Art, mit einigen klassischen und vielen überraschenden Elementen! Für musikalische Unterhaltung sorgt die GREASEBAND und zu späterer Stunde ein DJ-Floor, es gibt eine Mitternachtseinlage, eine Sekt- und Spirituosen-Bar sowie gastronomische Genüsse aus dem Grätzel.

Ein Faschingsball lebt natürlich von verkleideten Ballgästen, daher ist fantasievolle Verkleidung erwünscht – die 5 besten Kostüme werden prämiert! Ihr könnt aber auch gerne in klassischer Abendkleidung kommen.

Ort: Haus der Begegnung Rudolfsheim, Schwendergasse 41, 1150 Wien, Einlass: 19.30 Uhr; Ballkarten können telefonisch oder per SMS bei Herrn Hatzl unter 0699/14044961 bestellt werden.

Mehr Infos findest du unter: www.facebook.com/Reindorfgasse

16. Ottakring

Thaliastraße

14. Februar: Valentinstag in der Thaliastraße

Bei einem Einkauf in den Mitgliedsbetrieben des Einkaufsstraßenvereins bekommt ihr ein Valentins-Herz geschenkt (solange der Vorrat reicht). Weitere Infos unter: www.thaliastrasse.at

19. Döbling

Döblinger Hauptstrasse

6., 13., 20. und 27. Februar: Döblinger Wochenmarkt

Jeden Mittwoch von 9:00 bis 18:00 Uhr in der Gatterburggasse: Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten.

20. Brigittenau

Allerheiligenplatz

20. Februar 2019: Am 20. im 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es nicht nur zu Halloween Süßes oder Saures. Wie an jedem „20. im 20.“, bekommt ihr in den Mitgliedsbetrieben von 9:00 - 18:00 Uhr „Süßes oder Saures“ zu eurem Einkauf.

21. Floridsdorf

Jedlesee

5. Februar: Fachingskrapfen in Jedlesee

Die Jedleseer Kaufleute verteilen am Faschingsdienstag frische Faschingskrapfen an Ihre Kunden. Nur in den teilnehmenden Geschäften und nur solange der Vorrat reicht.

22. Donaustadt

Stadlau

1., 8., 15. und 22. Februar: Freitag ist Markttag!

Am Stadlauer Bauernmarkt findet ihr jeden Freitag von 8:00 bis 13:00 Uhr: Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte!

- 08.02. und 22.02.2019: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

- 01.02. und 15.02.2019: Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129.

Weitere Infos: www.stadlauerkaufleute.at

23. Liesing

Mauer

14. Februar: Valentinsgrüße in Mauer

Am Valentinstag zeigen die Maurer Geschäftsleute wieder, wie sehr ihnen ihre Kunden am Herzen liegen. In den teilnehmenden Geschäften erhalten die Kunden einen nachhaltigen Blumengruß - Primeln für den Garten, das Fensterbankerl oder den Frühstückstisch.

Rückfragen & Kontakt:

Maga. Julija Ikodinovic

Presse und Newsroom

Wirtschaftskammer Wien

Lothringerstraße 8 | 1040 Wien

T 01 514 50-3931 | F +43 1 514 50-3931

E julija.ikodinovic @ wkw.at | W news.wko.at/wien