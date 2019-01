Neu am ORF-eins-Serienmontag: „New Amsterdam“ startet am 14. Jänner

Brandneuer US-Serienhit mit Ryan Eggold als deutschsprachige Free-TV-Premiere

Wien (OTS) - Frischer Wind für den ORF-eins-Serienmontag! Im brandneuen Serienhit „New Amsterdam“ mischt Ryan Eggold als neuer medizinischer Direktor Dr. Max Goodwin ab Montag, dem 14. Jänner 2019, jeweils um 21.05 Uhr den Alltag des gleichnamigen Krankenhauses auf. Gegen alle Regeln will er nicht nur Patientinnen und Patienten, sondern auch das System des ältesten öffentlichen Krankenhauses der USA heilen und motiviert sein Team zu mehr Menschlichkeit. Gleichzeitig hat er selbst mit persönlichen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Basierend auf den Erlebnissen des ehemaligen Leiters des Bellevue Krankenhauses in New York begeistert „New Amsterdam“ – zu sehen als deutschsprachige Free-TV-Premiere in ORF eins – mit dramatischen Handlungssträngen, zu Herzen gehenden Patientengeschichten und dem sympathischen Hauptdarsteller Ryan Eggold. An der Seite des amerikanischen Schauspielers mit österreichischen Wurzeln sind in weiteren Rollen u. a. Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims und Anupam Kher zu sehen. Eingeleitet wird der Serienmontag in ORF eins bereits um 20.15 Uhr mit einer neuen Folge der ORF-Dramedy „Walking on Sunshine“.

Ryan Eggold über seine Rolle Dr. Max Goodwin:

„Was mich am meisten an dieser Rolle interessiert, ist die reale Person, auf der sie basiert. Die Tatsache, dass sich jemand bemüht, über seine Rolle im Leben nachzudenken und die Art und Weise zu ändern, in der wir als Gesellschaft Menschen zu helfen versuchen, ist inspirierend und faszinierend. Es ist eine große Freude, darauf basierend einen fiktiven Charakter zu kreieren und die Dynamik in Erics Geschichte zu finden.“

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge „Frischer Wind“:

Das Krankenhauspersonal ist zunächst skeptisch gegenüber dem neuen medizinischen Leiter, Dr. Max Goodwin. Zu oft wurde die Stelle in den letzten Jahren neu ausgeschrieben. Gleich zu Beginn wird klar, Dr. Goodwin meint es ernst: Er will das altehrwürdige Krankenhaus von Grund auf erneuern und legt mit einem ungeheuerlichen Tatendrang ein hohes Tempo vor.

Mit Ryan Eggold (Dr. Max Goodwin), Freema Agyeman (Dr. Hana Sharpe), Janet Montgomery (Dr. Laura Bloom), Jocko Sims (Dr. Floyd Reynolds), Anupam Kher (Dr. Anil Kapoor), Tyler Labine (Dr. Iggy Frome) u. a. Regie: Kate Dennis

