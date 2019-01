„VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ am 11. Jänner in ORF 2

Wien (OTS) - Royale Abgründe von einst und jetzt – darüber sprechen am Freitag, dem 11. Jänner 2019, um 21.20 Uhr in ORF 2 Vera Russwurms Gäste Lisbeth Bischoff und Gabriele Hasmann in einer neuen Ausgabe des Talkformats „VERA. Das kommt in den besten Familien vor“.

Außereheliche Kinder, Zwist, Betrug – und Mord: Das alles kommt auch in den „allerbesten“ Familien vor, in den höchsten gesellschaftlichen Kreisen. Sogar in den kaiserlichen und königlichen – in früheren Zeiten ebenso wie noch 2018 und wohl auch 2019. Österreichs Adelsexpertin Lisbeth Bischoff und die Habsburg-Spezialistin Gabriele Hasmann erzählen von den dunklen Seiten der gekrönten Häupter – von damals und heute!

