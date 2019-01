„Sisi und das ‚starke Geschlecht‘“

Neue KuratorInnenführungen zu Kaiserin Elisabeth abwechselnd im Sisi Museum und den Kaiserappartements in der Wiener Hofburg mit anschließender Diskussionsrunde und Jause im Café Hofburg.

Wien (OTS) - Das Jahr 2019 startet in der Wiener Hofburg mit den neuen KuratorInnenführungen „Sisi und das ‚starke Geschlecht‘“. Die Führungen finden einmal im Monat abwechselnd im Sisi Museum und den Kaiserappartements statt und befassen sich mit den Männern, die in Kaiserin Elisabeths Leben von großer Bedeutung waren. Die Kuratorin Mag.a Olivia Lichtscheidl erzählt bei ihren Führungen durch das Sisi Museum von Kaiserin Elisabeths Vater, Lieblingsbruder, politischen Freund, sportlichen Begleiter und Stalker und von deren Einfluss auf die Kaiserin.

Der Kurator Mag. Michael Wohlfart geht bei seinen Führungen durch die Kaiserappartements auf weitere wichtige Männer ein, die Kaiserin Elisabeth auf ihrem Lebensweg begleiteten. Er stellt ihren Ehemann, Sohn, Schwager, Lehrer und Angestellten vor und erzählt von ihrem Wirken auf die Kaiserin. Im Anschluss an die Führungen laden die KuratorInnen zur Diskussionsrunde und zu einer Jause ins Café Hofburg.

Termine: Führung durch das Sisi Museum mit Olivia Lichtscheidl: Freitag, 25.1., 22.3., 24.5., 20.9. und 15.11.2019. Führung durch die Kaiserappartements mit Michael Wohlfart: Freitag 22.2., 26.4., 28.6., 18.10. und 29.11.2019.

Die Führungen beginnen jeweils um 15.15 Uhr. Die Diskussionsrunde und Jause im Café Hofburg beginnt im Anschluss um 17 Uhr. Am Freitag, den 25. Jänner startet die KuratorInnenführung um 14 Uhr mit einer Jause im Café Hofburg. Im Anschluss daran findet um 15.15 Uhr die Führung durch das Sisi Museum statt.

Spezialtermine: Am 24. April, dem Hochzeitstag und am 10. September, dem Todestag von Kaiserin Elisabeth, vereinen die KuratorInnen bei einer gemeinsamen Führung durch das Sisi Museum und die Kaiserappartements alle wichtigen Männer im Leben der Kaiserin.

Preis inklusive Führung und Jause: € 27,60 (Erwachsene) / € 26,60 (Studenten 19-25 J.) / € 21,60 (Kinder 6-18 J.). Mit dem Ticket kann am gleichen oder an einem anderen Tag innerhalb eines Jahres auch die Silberkammer in der Hofburg besichtigt werden.

Anmeldung erforderlich: +43 1 533 75 70 715 oder reservierung @ hofburg-wien.at

Nähere Informationen unter www.hofburg-wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Evelyn Larcher

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktmarketing

Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.

Tel.: +43 1 811 13 340

E-Mail: larcher @ schoenbrunn.at