Klärung von Einbruchsdiebstählen – fünf Festnahmen

Wien (OTS) - Datum: 16.01.2018 – 07.03.2018

Uhrzeit: ---

Adresse: Raum Wien und Niederösterreich

Wie bereits am 28. Februar 2018 berichtet kam, es in einem Einfamilienhaus Wien-Penzing zu einem schweren Raub durch vorerst unbekannte Täter. Nachdem die Tatverdächtigen die beiden Opfer gefesselt und das Haus durchsucht hatten, konnten sie mit der Beute die Flucht ergreifen.

Wie am 09. März 2018 berichtet konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten zwei mutmaßliche Einbrecher (30, 20) in der Fernkorngasse auf frischer Tat betreten und festnehmen. Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien konnten den beiden im Zuge der Ermittlungen einen weiteren Einbruchsdiebstahl nachweisen. Aufgrund eines DNA Treffers konnten die Tatverdächtigen mit dem schweren Raub vom 28. Februar 2018 in Verbindung gebracht werden. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte auch der 30-jährige Auftraggeber ausgeforscht und festgenommen werden. Insgesamt konnten die Ermittler den drei mazedonischen Staatsbürgern 13 weitere Straftaten, vorwiegend Einbruchsdiebstähle, nachweisen. Insgesamt wurde eine Schadenssumme im sechsstelligen Bereich verursacht. Ein 25-jähriger Österreicher konnte als Beitragstäter ausgeforscht und festgenommen werden.

Ein 25-jähriger mazedonischer Staatsbürger konnte als Mittäter für den schweren Raub und als Suchtmittellieferant ausgeforscht werden. Der Tatverdächtige wurde aufgrund eines internationalen Haftbefehls am 15. Dezember 2018 in Griechenland festgenommen.

