Debüt für „Zeit im Bild“-Duo Susanne Höggerl und Johannes Marlovits

Am 12. Jänner um 19.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Es tut sich viel Neues zu Jahresbeginn in den Sendungen der ORF-2-Information, etwa mit „Aktuell in Österreich“ am Samstag, mit „Studio 2“ oder der „ZiB 2 am Sonntag“. Und so findet am Samstag, dem 12. Jänner 2019, auch in der „Zeit im Bild“ eine Premiere statt:

Erstmals werden Susanne Höggerl und Johannes Marlovits durch die Sendung führen. Für Marlovits ist es ein echtes Debüt, noch nie hat er die Zuschauerinnen und Zuschauer um 19.30 Uhr begrüßt. Für ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom „hat die ‚Zeit im Bild‘ nun mit Nadja Bernhard und Tarek Leitner ein ebenso erfolgreiches wie beliebtes Duo und mit Susanne Höggerl und Johannes Marlovits ein spannendes, neues Team, das bei Publikums-Abtestungen ganz hervorragende Werte erreicht hat.“

Susanne Höggerl: „Etwas Neues beginnt, das ist immer schön und spannend. Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Johannes. Bereits vor der Premiere sind wir beide erstaunlich gut aufeinander eingespielt. Es kann also losgehen.“

Johannes Marlovits: „Ich freu mich sehr auf die Premiere an der Seite einer derart professionellen Kollegin. Wir wollen den Anspruch der ‚Zeit im Bild‘ weiter führen: die wichtigste Information des Landes zu bieten.“

