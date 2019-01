imfino und UNIDO mobilisieren finanzielle Innovationen zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs)

Unterfertigung einer Joint Declaration

Wien (OTS) - Die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (United Nations Development Organization – UNIDO) und die in Wien ansässige, gemeinnützige Organisation imfino (Impact Finance Organization), die sich der Unterstützung der UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals - SDGs) verschrieben hat und mittels sogenannter wirkungsorientierter Finanzierung zur Lösung sozialer und ökologischer Herausforderungen, sowie der Entwicklung innovativer Finanzierungsinstrumente für nachhaltige Städte und Gemeinden beitragen will, unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung (Joint Declaration (JD)), die Rahmenbedingungen für eine Zusammenarbeit festlegt, die darauf abzielt, die Erreichung der Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und der Erklärung von Lima über inklusive und nachhaltige industrielle Entwicklung (Inclusive and Sustainable Industrial Development (ISID)) zu fördern und voranzutreiben.

"Diese Partnerschaft ist eine wunderbare Gelegenheit, gemeinsam an innovativen Finanzierungslösungen zu arbeiten, um die erheblichen Defizite bei der SDG-Finanzierung zu schließen, indem Synergien zwischen öffentlichen und privaten Investitionen und den technischen Hilfsdiensten von UNIDO geschaffen werden," sagte Philippe Scholtès, UNIDO Geschäftsführer der Abteilung für Programmentwicklung und technische Zusammenarbeit.

Ziel dieser Gemeinsamen Erklärung ist es, eine aktive Zusammenarbeit beider Organisationen zu etablieren und finanzielle Förderung zu mobilisieren, um wirkungsorientierte Finanzierung (impact finance) auf Basis der in der Agenda 2030 definierten Ziele für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen und Synergien zwischen den Nachhaltigkeitszielen SDG-9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur) und SDG-11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden) zu schaffen.

Richard Vrzal, Geschäftsführer von imfino, erklärte: „Unser Ziel bei imfino ist es, durch verschiedene Programme innovative Finanzierungsinstrumente bereitzustellen. Dazu gehören der Zugang zu Finanzmitteln für kleine und mittlere Unternehmen und der Sustainable Impact Investing Standard (SIIS) für die Messung der Auswirkungen der SDGs, die dabei helfen die unterschiedlichen finanziellen Herausforderungen durch Impact Finance zu meistern. Dies geschieht unter anderem auch durch den Aufbau solcher Partnerschaften mit internationalen Organisationen sowie öffentlichen und privaten Partnern, um die nachhaltigen Entwicklungsziele zu erreichen.“

„Dies ist der Beginn einer großartigen Gelegenheit für die internationalen Organisationen, insbesondere für diejenigen, die an ergebnisorientierten Projekten beteiligt sind, um durch die technische Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedstaaten Impact Finance anzuwenden. Dadurch erhöhen sie die sozialen und ökologischen Auswirkungen, indem sie innovative Finanzlösungen einsetzen, um die wichtigsten Prioritäten der nachhaltigen Entwicklung jedes Landes zu erreichen,“ fügte Emebet B. Amenu-Zotter, Direktorin für internationale Beziehungen bei imfino, hinzu.

UNIDO und imfino arbeiten bereits bei diversen Initiativen zusammen, wie beispielsweise der jährlich stattfindenden „Bridge for Cities“ Konferenz, haben enge Beziehungen zur Stadt Wien geknüpft, gemeinsam Medienevents und Kampagnen zur Förderung von wirkungsorientiertem Investment (Impact Investment) organisiert, ein an den Nachhaltigkeitszielen orientiertes Instrumentarium zur Wirkungsmessung entwickelt und Möglichkeiten innovativer Finanzierung zur Erreichung der SDGs eruiert.

"Wir freuen uns gemeinsam mit imfino als Partner bei der Entwicklung neuer Finanzierungsinstrumente in Bereichen wie der Wirkungsmessung und der Blockchain mitzuwirken, denn nur durch Innovation können wir die Art und Weise, wie wir an der Erreichung der Agenda 2030 arbeiten, wirklich ändern", sagte George Perera, UNIDO Finanzdirektor.

Die Gemeinsame Erklärung zielt darauf ab, diese Zusammenarbeit auf alle Bereiche auszuweiten, wo beide Organisationen gemeinsame Interessen verfolgen. Diese Bereiche umfassen den aktiven Dialog zu einer an der Agenda 2030 orientierten Zusammenarbeit zwischen Städten, sowie zwischen Stadtregierungen und dem Wirtschaftssektor, und von Firmen untereinander; die Förderung von Impact Investment; der Formulierung von diesbezüglichen gemeinsamen Projekten und der Zusammenarbeit bei der Eruierung von finanziellen Fördermöglichkeiten für Initiativen, die eine nachhaltige städtisch-industrielle Entwicklung begünstigen; im Sinne einer Stimulierung der ISID-Ziele Zugang zu Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) in Entwicklungsländern zu ermöglichen und als Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen; die Entwicklung von Impact Investment zur Erreichung der SDGs in Bezug auf branchenspezifisches Wissen; und schlussendlich Entwicklung und Austausch von innovativen Finanzierungsoptionen sowie von Instrumenten zur Wirkungsmessung.

Diese gemeinsame Erklärung wurde unterzeichnet von Phillippe Scholtès, Managing Director for Programme Development and Technical Cooperation (PTC) der UNIDO und Richard Vrzal, Geschäftsführer von imfino.

