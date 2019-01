Nepp: Scharia-Eltern für Gewalt an Schulen mitverantwortlich

Bei Erziehung zu religiöser Gewalt ist Entzug der Erziehungsberechtigung unausweichlich

Wien (OTS) - Vor dem Hintergrund der Gewaltexplosion an Wiens Schulen fordert die FPÖ neben Erziehungscamps für gewalttätige Schüler auch Sanktionen gegen deren Erziehungsberechtigte. „Die Sozialisierung erfolgt in höchstem Maße in der Familie. Gegen Scharia-Eltern, die ihren Kindern nicht unsere Grundwerte und Regeln vermitteln, sondern zu Gewalt erziehen, muss der Rechtsstaat mit voller Härte beinhart durchgreifen“, fordert Vizebürgermeister Dominik Nepp. Dies könnten neben Erziehungs- und Wertekurse für Eltern auch finanzielle Sanktionen bis hin zum Entzug der Erziehungsberechtigung sein.

Nepp sieht in diesem Zusammenhang auch das Jugendamt gefordert, welches das Familienleben gewalttätiger Schüler prüfen muss. „Im Härtefall ist jenen Eltern, die ihre Kinder nach den Regeln der Scharia zu Gewalt erziehen, die Obsorge gerichtlich zu entziehen“, so die konkrete Forderung des Freiheitlichen. „Religiös motivierte Gewalt hat in unserer Gesellschaft nichts verloren. Wir wollen keine Erziehung der Jugend zu islamistischen Gewalttätern von Morgen!“, betont Nepp abschließend. (Schluss) akra

