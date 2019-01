TERMINAVISO: Pressekonferenz Präsentation Verkehrsdienstevertrag für Kärnten

Wien (OTS) - Seit dem Fahrplanwechsel am 7. Dezember 2018 ist der neue Verkehrsdienstevertrag für das Bundesland Kärnten in Kraft. Mit diesem Vertrag ist das bestmögliche Angebot für den öffentlichen Verkehr für die Kärntner Bevölkerung in den nächsten 10 Jahren garantiert. Wir möchten Ihnen die Inhalte des Vertrages gerne präsentieren und laden Sie daher sehr herzlich zu einem Pressegespräch ein.

Pressekonferenz „Präsentation des Verkehrsdienstevertrages für das Bundesland Kärnten“

Datum: Dienstag, 15. Jänner 2018

Zeit: 9:00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

(Radetzkystraße 2 | 1030 Wien)

Medienzentrum | 8. Stock

Ihre Gesprächspartner sind:

Norbert Hofer – Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

– Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie Ulrich Zafoschnig - Landesrat für öffentlichen Verkehr und Mobilität

- Landesrat für öffentlichen Verkehr und Mobilität Andreas Matthä – Vorstandsvorsitzender ÖBB



Wir freuen uns, eine Vertreterin/einen Vertreter Ihres Mediums begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

BM für Verkehr, Innovation und Technologie

Volker Höferl

Pressesprecher BM Ing. Norbert Hofer

01/71162 658121

volker.hoeferl @ bmvit.gv.at

www.bmvit.gv.at