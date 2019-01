Wissenschaftler diskutieren Qualitätsstandards für Naturprodukte

120 Teilnehmer bei der Konferenz im Phytovalley® Tirol erwartet

Innsbruck/Seefeld (OTS) - Das Vertrauen in Naturstoffe und die Nachfrage am Markt nach Produkten mit pflanzlichen Wirkstoffen steigt seit Jahren. Da die Produktion von Naturstoffen im Gegensatz zu synthetisch hergestellten Produkten aber natürlichen Schwankungen unterliegt, sind Qualitätsstandards für die Entwicklung und die Produktion dieser Stoffe enorm wichtig.

Genau darum geht es beim zweiten „Austrian Summit on Natural Products“ vom 13.-15. Jänner 2019 in Seefeld, bei dem nach dem erfolgreichen Start im Vorjahr sich auch heuer wieder international führende ExpertInnen treffen. Gemeinsam mit jungen WissenschaftlerInnen diskutieren sie über die neuesten Erkenntnisse im Bereich pflanzlicher Naturstoffe und deren Anwendung in Pharmazie, Kosmetik und Ernährung.

In der Konferenz, die vom Austrian Drug Screening Institut (ADSI) sowie dem Institut für Analytische Chemie und Radiochemie der Universität Innsbruck (UIBK) unter der Federführung von o.Univ.Prof.Mag.Dr.Dr.h.c. Günther Bonn und Univ.Prof.Dr. Hermann Stuppner vom Institut für Pharmazie der Universität Innsbruck organisiert wird, werden verschiedenste Aspekte der Forschung an Naturstoffen beleuchtet. Der Bogen spannt sich dabei von modernsten Technologien für die Isolierung von Wirkstoffen oder für die chemische Analytik von Inhaltsstoffen über Qualitätskontrolle und Optimierung beim Anbau von Pflanzen bis hin zu wissenschaftlichen Nachweisen von Wirkungen der Naturstoffe.

Ziel ist es, mit dem Summit on Natural Products eine Plattform zur Verfügung zu stellen, um das Set-up von neuen Qualitätsstandards für Forschung, Entwicklung und Produktion von pflanzlichen Wirkstoffen voranzutreiben. Die teilnehmenden JungwissenschaftlerInnen profitieren einerseits vom Zugang zu weltweit führenden ExpertInnen, andererseits haben sie die Möglichkeit sich mit ExpertInnen der europäischen Zulassungsbehörden auszutauschen.



Die Liste der Vortragenden kann sich sehen lassen. Weltweit führende ExpertInnen der Analytik wie Prof. Jean-Luc Wolfender vom Institut für Pharmakognosie der Universität Genf, Schweiz, Prof. Ilkay Erdogan-Orhan von der türkischen Exzellenzuniversität Gazi in Ankara oder Prof. Thomas Brück von der Technischen Universität München referieren genauso wie die renommierten Wissenschaftler aus Übersee, Prof. Philip Marriott von der Monash Universität in Victoria, Australien, und Prof. Alvaro Viljoen aus Pretoria, Südafrika. Prof. Leandros Skaltsounis aus Athen referiert über das Screening nach bioaktiven Verbindungen in Nahrungsmitteln wie beispielsweise Olivenöl und Prof. David Mirelman vom Weizmann Institut in Rehovot, Israel, wird seine Forschungen zum Thema pflanzliche antibiotische Verbindungen vorstellen. Weitere spannende Vorträge zu den Themen antientzündliche Wirkung von Naturstoffen und deren Isolierung werden von Prof. Oliver Werz aus Jena, Deutschland und Prof. Krystyna Skalicka-Wozniak aus Lublin, Polen gehalten.

Neben all diesen internationalen Größen fungieren o.Univ.Prof.Mag.Dr.Dr.h.c. Günther Bonn (UIBK und ADSI) sowie Univ.Prof.Dr. Hermann Stuppner (UIBK) als wissenschaftliche Leiter des Meetings.



Die Bezeichnung „Phytovalley®“ entwickelt sich schrittweise zu einer Marke in der österreichischen Forschungslandschaft: Im Herzen der Alpen gelegen, beherbergt Tirol nicht nur eine große pflanzliche Diversität, sondern auch Unternehmen sowie wissenschaftliche Einrichtungen, die bereits seit Jahren gemeinsam das enorme Wirkstoffpotential von Pflanzen ergründen. Mit der Phytovalley-Initiative von Prof. Bonn und der Konferenz für Naturstoffe soll die Entwicklung von natürlichen, hochqualitativen Produkten für den Pharma-, Food und Kosmetikbereich weiter vorangetrieben werden.

Am ADSI werden natürliche Wirkstoffe für medizinische und kosmetische Produkte sowie Lebensmittelzusatzstoffe (functional foods) zu untersucht und auch überlieferte Wirkungen von Pflanzen wissenschaftlich nachgewiesen. Es ist daher kein Zufall, dass auch die zweite österreichische Konferenz für Naturstoffe besonders im Hinblick auf Phytopharmazie, Phytokosmetik und Nutritions in Tirol stattfindet.

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr gibt es auch heuer wieder sehr viele Anmeldungen zur Tagung, die am Sonntag, dem 13. Jänner um 18:00 im Kongresshaus Seefeld startet. Um die hochwertigen Diskussionen sowie den breiten Wissenstransfer zwischen den ExpertInnen, den IndustrievertreterInnen und den jungen WissenschaftlerInnen zu gewährleisten, wurde die Anzahl der TeilnehmerInnen trotz hoher Nachfrage jedoch auf 120 beschränkt.

Durch diese Tagung wird der Standort Innsbruck / Tirol weiter gestärkt.

