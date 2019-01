Google Day am 19. Februar in Wien. Kostenlose Teilnahme für Google Kunden

Exklusivevent für Agenturen & Werbetreibende: Erfahren Sie die Neuigkeiten aus der Welt des Suchmaschinenmarketings (SEM) und der Suchmaschinenoptimierung (SEO)

The future of search

Erfahre direkt von Google Experten die neuesten Trends zum Thema Suche. Wie hat sich die Suche in den letzten Jahren verändert und wie werden wir in ein paar Jahren suchen. Wird die Sprachsuche in Zukunft vorherrschend sein oder wird es andere Technologien geben, an die wir noch gar nicht denken? Werden die Sprachassistenten unser tägliches Leben organisieren, damit wir uns auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren können?

Fragen, die uns alle beschäftigen. Daniele Esposito von Google wird uns dazu die Sicht des Suchmaschinengiganten näherbringen und uns spannende Insights liefern.

Google Ads Wissen

Die Suchmaschinenwerbung gehört zu den effizientesten Werbeformen. Doch es kommen laufend Veränderung auf die Agenturen und Werbetreibenden zu. Google hat vor wenigen Monaten wieder die Textformate geändert. Wir zeigen auch anhand von Auswertungen wie sich das auf die Performance der Kampagnen ausgewirkt hat. Außerdem erfahrt Ihr, wie Ihr durch die Automatisierung der Kampagnenerstellung und Kampagnenoptimierung Zeit sparen könnt und die Performance steigert.

SEO Best Practice

Die Suchmaschinenoptimierung ist für viele ein Buch mit 7 Siegeln. Von den Experten werden die Rezepte oft geheim gehalten. Wir zeigen Euch anhand eines konkreten Beispiels wie Suchmaschinenoptimierung funktioniert und worauf es wirklich ankommt. Ganz ohne Geheimniskrämerei.

SEO schneller und einfacher durchführen

Auch die Suchmaschinenoptimierung ist eine Aufgabe, die viel Zeit verschlingt. Wir zeigen Euch Möglichkeiten, um die SEO Arbeit zu beschleunigen und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter https://googleday.omp-tools.com/

Datum: 19.02.2019, 09:00 - 14:00 Uhr

Ort: weXelerate

Praterstraße 1, 1020 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Matthias Grundböck

t +43 512 31 90 49

info @ omp-tools.at

www.omp-tools.com