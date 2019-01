Brenner-Basistunnel: Tiroler SPÖ-Abgeordnete fordern Intensivierung der Gespräche auf Regierungsebene mit Deutschland und Italien

Finanzielle Absicherung kommt von den Regierungen – Bevölkerung braucht Entlastung

Wien (OTS/SK) - Auch im heutigen Verkehrsausschuss war der Baufortschritt des Brenner-Basistunnels auf der Tagesordnung. Die Tiroler SPÖ-Nationalratsabgeordneten Max Unterrainer und Christian Kovacevic sprachen sich auch hier für ein Vorantreiben des Bauvorhabens aus. Gespräche zwischen Verkehrsminister Norbert Hofer und dem Bayrischen Ministerpräsidenten Söder sind begrüßenswert, allerdings müssen darüber hinaus auf Ebene der deutschen, italienischen und österreichischen Bundesregierung direkt Gespräche stattfinden, betonen Unterrainer und Kovacevic. ****

„Die Bevölkerung hat rasches Handeln verdient, um endlich vom Transitverkehr entlastet zu werden“, betont Christian Kovacevic, Abgeordneter aus dem Bezirk Kufstein. „Einer weiteren Verzögerung muss eine klare Absage erteilt werden. Schließlich donnern derzeit 2,4 Mio. LKW jährlich über den Brenner. Tirol als Tourismusland wirbt mit einer intakten Umwelt und einem harmonischen Miteinander von Mensch und Natur. Damit dies auch tatsächlich so bleiben kann, sind Maßnahmen notwendig. Mit dem BBT werden Güter doppelt so schnell auf der Schiene transportiert werden können wie auf der Straße. Und mit den neuen LKW-Mautregeln – Stichwort Korridormaut – sind höhere Mauten für die LKWs möglich“, unterstreicht Max Unterrainer, SPÖ-Tourismussprecher im Nationalrat.

Er drängt darauf, dass die österreichische Bundesregierung auf Regierungsebene mit Deutschland und Italien den Bau vorantreibt, um den Zeitplan für die Fertigstellung einzuhalten. „Schließlich wird in Berlin und in Rom entschieden, wie viel Budget Deutschland und Italien in das Projekt Zulaufstrecke für den Brenner-Basistunnel investieren“, fordern Unterrainer und Kovacevic intensive Gespräche mit der deutschen und der italienischen Regierung um den BBT-Baufortschritt auch auf den Zulaufstrecken zu sichern. (Schluss)up/wf

