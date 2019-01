Pressebriefing Dachstein Salzkammergut

Tourismuszukunft, Fachkräftemangel und Digitalisierung - Wie die Welterberegion mit 1 Million Gästen und dem Reiseboom umgeht.

Bad Goisern (OTS) - Der Tourismusverband Dachstein Salzkammergut verzeichnete im Tourismusjahr 2017/18 erstmals mehr als 1 Million Gästenächtigungen. Nach dem starken Wachstumssprung im Vorjahr übersteigt die Welterberegion die Millionenmarke noch früher als angenommen.

Die Geschäftsführung des Tourismusverband Dachstein Salzkammergut und das Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig laden Sie herzlich ein:

Presseveranstaltung: "Tourismuszukunft, Fachkräftemangel und Digitalisierung in der Welterberegion Dachstein Salzkammergut"

Agenda

10:00 - 11:00 Pressebriefing im Feuerdorf Salettl, 1010 Wien



- Qualitätsfragen in der UNESCO Weltererberegion: Tourismusbilanz, Trends und 5-Jahreskonzept

- Sommerfrische 2.0: Besucherlenkung, Co-Working am Berg, digitale Servicewelten mit Virtual Reality und Chatbots

- Wenn das Produkt die Lage schafft: Erfolg im Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig



11:00 - 12:00 Interviews in den Feuerdorf Hütten (nach Terminvereinbarung)

- Pamela Binder, Geschäftsführerin Tourismusverband Dachstein Salzkammergut

- Florian Mayer, Direktor Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig



Anschl. kulinarische Schmankerln vom Steegwirt - Gault Millau Wirtshaus des Jahres 2019 - und Volksmusik aus dem Salzkammergut.



Datum: 24.01.2019, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Feuerdorf am Donaukanal

Franz-Josefs-Kai/Salztorbrücke, 1010 Wien, Österreich

