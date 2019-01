Wiener Stadthalle: TV- & Foto-Termin Holiday on Ice ATLANTIS

Aufbau in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Noch bis inklusive Sonntag gastieren 35 Eiskunstlaufprofis in Innsbruck und bereiten sich danach auf die Premiere von Holiday on Ice ATLANTIS in der Wiener Stadthalle vor. Rund 90 Tonnen Equipment in 500 m³ werden im Laufe des Dienstags, 15. Jänner in Wien eintreffen und in der Wiener Stadthalle aufgebaut.

Holiday on Ice ATLANTIS ist eine Hommage an ein versunkenes Paradies und begeistert mit faszinierender Eis- und Luftakrobatik, schillernden Kostümen und außergewöhnlichen Choreografien, die Szenen aus dem mythischen Inselreich auf das Eis zaubern. Für Choreografie und Regie zeichnet Olympiasieger Robin Cousins verantwortlich.

Bitte merken Sie vor:

TV- & FOTOTERMIN: Holiday on Ice ATLANTIS

Dienstag, 15. Jänner, um 12.30 Uhr

in der Ehrenloge der Wiener Stadthalle, Halle D

Zugang: Wiener Stadthalle, Vogelweidplatz 14

Die Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Anmeldung erforderlich unter presse @ stadthalle.com, Telefon: 01/981 00 261

PREMIERE Holiday on Ice ATLANTIS

Mittwoch, 16. Jänner, um 19.30 Uhr

Wiener Stadthalle, Halle D

Bei der Premiere von Holiday on Ice ATLANTIS am Mittwoch, 16. Jänner werden in der Wiener Stadthalle zahlreiche Gäste aus Sport, Wirtschaft, Kultur und Entertainment erwartet.

Holiday on Ice gastiert von Mittwoch, 16. bis Sonntag, 27. Jänner 2019 in der Wiener Stadthalle, einem Unternehmen der Wien Holding.

Pressemappe & Fotos im Download unter https://www.stadthalle.com/de/presse/downloads

Alle Veranstaltungen www.stadthalle.com

