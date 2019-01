Central European Gas Hub (CEGH) mit neuen Rekord-Handelsvolumina im Jahr 2018

Am CEGH-VHP wurden insgesamt 658.9 TWh Erdgas gehandelt, an der Gasbörse PEGAS CEGH stiegen im abgelaufenen Jahr die Handelsvolumina um 50% auf 132.7 TWh.

Wien (OTS) - Am CEGH-VHP (Virtueller Handelspunkt) wurden im Jahr 2018 insgesamt 659 TWh Erdgas gehandelt, eine Steigerung um 6% gegenüber dem Vorjahr. Diese Menge entspricht mehr als dem 6-fachen Jahresverbrauch an Erdgas von ganz Österreich.

An der PEGAS CEGH Gasbörse wurden 2018 gesamt 133 TWh Erdgas gehandelt, eine Steigerung um 50% gegenüber dem Vorjahr.



Gottfried Steiner, Vorstand des Central European Gas Hub: "Wir können stolz auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken: Neue Rekord-Handelsvolumina sowohl am Virtuellen Handelspunkt, als auch an der Gasbörse bestätigen die Position des CEGH als bedeutendster Handelsplatz für Erdgas in der Region Zentral- und Osteuropa. Diese Rolle Österreichs als Drehscheibe für den internationalen Gashandel trägt auch wesentlich zur Versorgungssicherheit Österreichs mit Erdgas bei."

CEGH Virtueller Handelspunkt (VHP):

658.9 TWh Erdgas wurden im Jahr 2018 am Virtuellen Handelspunkt in Österreich nominiert. Mit diesem Rekordergebnis konnte das Volumen gegenüber dem Vorjahr nochmals um 6% gesteigert werden. Dieses Volumen entspricht mehr als dem 6-fachen Jahresverbrauch an Erdgas von ganz Österreich.

Per Jahresende 2018 waren 218 Firmen am CEGH zum Handel registriert, mehr als 80% davon sind internationale Gashandelsfirmen mit Sitz außerhalb Österreichs.

Dies unterstreicht die Bedeutung des CEGH als wichtigstem Handelsplatz für Erdgas in Zentral- und Osteuropa.

PEGAS CEGH Gasbörse Österreich:

Die PEGAS CEGH Gasbörse konnte seine Volumina in Österreich erneut um 50% gegenüber dem Vorjahr steigern. Ein klarer Beweis der erfolgreichen Börse-Kooperation von CEGH mit der französischen Gasbörse PEGAS, auf deren Plattform die Börseprodukte für den österreichischen Markt gelistet sind.

Mit verantwortlich für diese starke Steigerung waren insbesonders die Futures Produkte, deren Volumen um 160% auf 53 TWh gesteigert werden konnten.

Der CEGHIX ist der Referenzpreis für den Gashandel in der Region und bildet den Durchschnittspreis für das am nächsten Tag gelieferte Erdgas ab. Dieser lag zu Jahresanfang 2018 bei 19,378.-/MWh, und zu Jahresende bei 23,095.-/MWh. Den höchsten Wert erreichte der CEGHIX am 1. März 2018, als er im Rahmen der plötzlichen extremen Kältewelle kurzfristig auf 56,684.-/MWh anstieg.



PEGAS CEGH Gasbörse Tschechien:

CEGH bietet in Kooperation mit Powernext börsliche Produkte für Tschechien an.

Die Handelsvolumina für Tschechien erreichten 2018 7,68 TWh, eine Steigerung um 43% gegenüber dem Vorjahr. 4 TWh wurden dabei am Spotmarkt gehandelt und 3,68 TWh am Futures Markt.

Rückfragen & Kontakt:

Central European Gas Hub AG

Roland Wolk

+43 1 2702700 28508

roland.wolk @ gashub.at

www.cegh.at