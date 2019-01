Johanniter-Weihnachtstrucker ist zurück

1.500 Hilfspakete spendeten die Österreicher für hilfsbedürftige Menschen in Rumänien.

Zahlreiche Einzelspender, aber auch Schulen, Vereine und Firmen haben gemeinsam Pakete geschnürt. Auch die LKW-Fahrer und Speditionen haben den Weihnachtstrucker unentgeltlich und ehrenamtlich unterstützt. Es war einfach großartig! Denis Weber, ehrenamtlicher Leiter der Aktion

Wien (OTS) - Der Johanniter-Weihnachtstrucker ist von seiner Reise zurückgekehrt. Zwischen Weihnachten und Neujahr fuhren sechs Ehrenamtlichen der Johanniter Österreich nach Rumänien und machten in der Region von Bistrița-Năsăud halt, um dort Hilfspakete zu verteilen.

„Die Österreicher haben rund 1.500 Hilfspakete gespendet und damit einen ganzen LKW gefüllt“, erzählt Denis Weber, ehrenamtlicher Leiter der Aktion, begeistert. „ Zahlreiche Einzelspender, aber auch Schulen, Vereine und Firmen haben gemeinsam Pakete geschnürt. Auch die LKW-Fahrer und Speditionen haben den Weihnachtstrucker unentgeltlich und ehrenamtlich unterstützt. Es war einfach großartig! “

Etwa 2.000 Kilometer legte das Team der Johanniter zurück, um die Hilfspakete gefüllt mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln an bedürftige Kinder und deren Familien zu verteilen. Nun sind die Ehrenamtlichen wohlbehalten von der fünftägigen Reise zurückgekehrt. Die Ladeflächen sind leer, aber die Herzen und Köpfe der Teilnehmer sind voll von berührenden Begegnungen und unvergesslichen Erinnerungen.

25-jähriges Jubiläum in Deutschland

Die Aktion Weihnachtstrucker wurde ursprünglich von den deutschen Johannitern ins Leben gerufen und feiert ihr 25-jähriges Jubiläum. Die Johanniter Österreich beteiligten sich nach einem Testlauf heuer erstmals offiziell am Weihnachtstrucker.

Insgesamt 56.000 Hilfspakete verteilt



Insgesamt wurden etwa 56.000 Hilfspakete in Deutschland und Österreich gesammelt und von rund 140 ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen mit 44 LKWs und 88 Fahrern in die ärmsten Regionen Südosteuropas gebracht, etwa nach Albanien, Bosnien-Herzegowina, nach Nord- und Zentral-Rumänien, Bulgarien und in die Ukraine. Die Hilfspakete kommen sozial schwachen Familien, Waisenkindern, Menschen mit Behinderungen, Roma-Familien sowie Besuchern von Armenküchen zugute. Die LKWs werden von den Speditionen kostenlos zur Verfügung gestellt, deren Fahrer ehrenamtlich für den sicheren Transport sorgen. Unterstützt werden die Johanniter von langjährigen Partnerorganisationen vor Ort.



Fotos für die Medienarbeit finden Sie unter:

https://www.johanniter.at/fotodownload/aktuell

