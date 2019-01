Artivive als erstes österreichisches Start-up bei US-Accelerator-Programm Berkeley SkyDeck

Wien (OTS) - Das Wiener Start-up Artivive bereichert seit 2017 mit seinem innovativen Augmented-Reality-Tool für Museen und Kunstschaffende die Kunstwelt. Ab Jänner 2019 nimmt das renommierte Berkeley SkyDeck Artivive als erstes österreichisches Start-up überhaupt in sein Accelerator-Programm auf.



Erstes Start-up aus Österreich im SkyDeck-Programm

Das Berkeley-SkyDeck-Programm zählt international zu den besten zehn Accelerator-Programmen der Welt und hat schon Start-ups wie dem E-Scooter-Sharing-Dienst Lime zum internationalen Durchbruch verholfen. Artivive konnte sich aus 600 eingegangenen Bewerbungen durchsetzen und ist das erste Start-up aus Österreich, das am sechsmonatigen SkyDeck-Cohort-Programm teilnehmen wird. Zusätzlich erhält Artivive über das Berkeley-SkyDeck-Programm ein Investment im sechsstelligen Bereich. Co-Founder Sergiu Ardelean wird für die Zeit des Programms das Artivive-Office in Berkeley aufbauen: „Wir freuen uns über die Chance, Artivive auf dem US-Markt zu positionieren und dabei wertvolle strategische Unterstützung sowie ein großartiges Netzwerk und begleitendes Coaching im Rahmen des Berkeley-Skydeck-Programms zu erhalten.“

Über Artivive

Die Augmented-Reality-Plattform Artivive wurde 2017 von Sergiu Ardelean and Codin Popescu in Wien gegründet und besteht aus einem Team von 25 MitarbeiterInnen in Wien, Peking und Tel Aviv mit einem Frauenanteil von 50 Prozent sowie Vertriebspartnern in Mexiko und der Mongolei. Artivive reagiert mit seinem Angebot auf den Trend der Digitalisierung von Inhalten und Angeboten im Museums- und Ausstellungsbereich. Um die digital erweiterten Inhalte erleben zu können, muss lediglich die Artivive App auf das Smartphone geladen und auf das erweiterte Kunstwerk gerichtet werden.



Artivive erweiterte bereits Ausstellungen in der Wiener Albertina, dem Belvedere Wien, dem Shanghai Himalayas Museum, der Vienna Design Week und viennacontemporary. Über 5500 Kunstschaffende weltweit nutzen das Tool. Die Artivive App ist kostenlos bei Google Play und im Apple App Store erhältlich. Weitere Informationen unter artivive.com #bringArtToLife

