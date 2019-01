Claudia D'Augusta, Ph.D. wird Chief Financial Officer bei Therachon

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Therachon AG ("Therachon"), ein Biotechnologieunternehmen mit klinischen Entwicklungsprodukten, das seinen Schwerpunkt auf die Erforschung, Entwicklung und Kommerzialisierung von innovativen Behandlungen für schwere seltene Erkrankungen legt, gab heute die Ernennung von Claudia D'Augusta, Ph.D. als Chief Financial Officer (CFO) bekannt.

"Wir freuen uns sehr, Claudia in unserem Team begrüßen zu dürfen", sagte Luca Santarelli, M.D., Chief Executive Officer von Therachon. "Ihre umfangreichen Kenntnisse im finanziellen Bereich und ihre Erfahrung in der Biotechnologie werden für die Zukunft von Therachon von wesentlicher Bedeutung sein, während wir uns weiterhin darauf konzentrieren, unsere Mission umzusetzen, Medikamente für ernste seltene Krankheiten zu entwickeln."

Claudia bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Unternehmensfinanzierung mit, wobei sie 14 davon in der Life-Sciences-Branche verbracht hat. Vor kurzem war sie als CFO bei TiGenix aktiv, einem biopharmazeutischen Unternehmen, das Alofisel zur allogenen Stammzelltherapie entwickelt und damit die erste Marktzulassung für die Behandlung von perianalen Fisteln bei Patienten mit Morbus Crohn erhalten hat. Das Unternehmen wurde 2018 von Takeda übernommen. Bei TiGenix spielte Claudia eine kritische Rolle im Zuge der Umsetzung wichtiger Meilensteine, darunter der erfolgreiche NASDAQ-Börsengang im Jahr 2016. Zuvor war sie CFO bei Cellerix, einem auf immunbasierte Krankheiten spezialisierten Stammzelltherapie-Unternehmen, für das sie im Jahr 2011 den Reverse Merger mit TiGenix leitete. Claudia hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und hält einen Ph.D. in Business Administration von der Bocconi-Universität in Mailand.

"Therachon ist ein inspirierendes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe macht, das Leben von Menschen, die unter ernsten seltenen Krankheiten leiden, positiv zu verändern", sagte Claudia D'Augusta, Ph.D. "Ich freue mich sehr, dem Team beizutreten und zur Strategie, zum Wachstum und zum Fortschritt des Unternehmens, das sich intensiv der Entwicklung neuer Produkte widmet, beitragen zu dürfen."

Informationen zu Therachon

Therachon ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das sich auf die klinische Phase der Entwicklung von Medikamenten für schwere seltene Krankheiten mit erheblichem, ungedecktem Behandlungsbedarf konzentriert. Das Unternehmen verfolgt Programme zu seltenen Krankheiten mit gut charakterisierten biologischen Ursachen bei Kurzdarmsyndrom und Achondroplasie. Therachon setzt sich dafür ein, das Leben von Patienten mit schweren seltenen Erkrankungen zu verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.therachon.com.

Besuchen Sie uns auf Twitter . Besuchen Sie uns auf LinkedIn.

Rückfragen & Kontakt:

Danielle Cantey

dcantey @ gpg.com

+1 (202) 337-0808

ODER

Morgan Warners

mwarners @ gpg.com

+1 (202) 337-0808

Logo - mma.prnewswire.com/media/755223/Therachon_Logo.jpg