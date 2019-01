Prüfstelle für Wohnhäuser bekommt neuen Leiter

Abteilungsleiter der MA 25 bestellt

Wien (OTS/RK) - Der Bürgermeister der Stadt Wien, Dr. Michael Ludwig, bestellte für die MA 25 (Stadterneuerung und Prüfstelle für Wohnhäuser) mit Ing. Otto Eckl einen neuen Abteilungsleiter. Am Dienstag, dem 08.01., wurde Eckl vom Magistratsdirektor der Stadt Wien, Dr. Erich Hechtner, im Beisein der Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal und Personalstadtrat Mag. Jürgen Czernohorszky sowie dem Younion-Vorsitzenden Christian Meidlinger das Bestellungsdekret überreicht.

Die Neubesetzung der Abteilungsleitung wurde mit der Bestellung des ehemaligen MA-25 Leiters, DI Bernhard Jarolim, zum Gruppenleiter des Kompetenzzentrums Bauforschung, Regulative Bau, Ingenieurservices, Normen im Geschäftsbereich Bauten und Technik im Zuge der Neuausrichtung der Baudirektion im Sommer 2017 notwendig. Die interimistische Leitung der MA 25 wurde in der Zwischenzeit von DI Arthur Mannsbarth übernommen.

Der Bestellung von Ing. Eckl ging ein internes Auswahlverfahren voraus, an dem sich sechs BewerberInnen beteiligten. Eckl ist gelernter Maler- und Anstreichermeister, der über den 2. Bildungsweg die Reifeprüfung abgelegt hat und mit Jänner 1994 in den Dienst der Stadt Wien – von Anfang an MA 25 – eingetreten ist. Seit Jänner 2005 war Eckl Leiter der MA 25 Gruppe Technische Ersatzmaßnahmen.

Zu den wesentlichen Aufgaben der MA 25 - Stadterneuerung und Prüfstelle für Wohnhäuser zählen die Erstellung von Gutachten in den Bereichen Bau-, Energie- und Gebäudetechnik, Wohn- und Baurecht, Förderungen, Stadterneuerung sowie Barrierefreiheit und die Koordination der Gebietsbetreuungen. Die MA 25 ist auch technische Vollstreckungsbehörde zur Durchsetzung von Bescheiden und technischen Sofortmaßnahmen zur Sicherung von Baulichkeiten. Die Abteilung zählt rund 120 MitarbeiterInnen.

(Schluss)

