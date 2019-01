Neues Unternehmen spezialisiert auf Recruiting und Training in der Elektromobilität

Bereit für eine Karriere in der Elektromobilität?

Wien (OTS) - Immer strengere Umweltauflagen und ein herausfordernder Kostendruck ziehen Veränderungen in der Mobilität im Allgemeinen und im Fuhrpark von Unternehmen bzw. Gemeinden im Speziellen mit sich. Die Elektromobilität bietet in diesen Veränderungsprozessen neben ökologischen auch ökonomische Chancen und Vorteile. Und sie hat eine große Beschäftigungswirkung durch viele neue herausfordernde Jobmöglichkeiten, die durch diese Zukunftstechnologie geschaffen werden.

„Wir machen Ihr Team fit für die Mobilität von morgen!“ Mit diesem Motto macht das neu gegründete Unternehmen „MuE MENSCHEN UND ELEKTROMOBILITÄT GmbH“ auf seine spezialisierten Dienstleistungen rund ums e-Mobility-Recruiting und e-Mobility-Training aufmerksam.

Zwei profunde Elektromobilitäts-Experten, Philip Kalomiris und Thomas Dittrich, haben sich mit dem führenden Recruiting- und Trainingsspezialisten für den Vertrieb, der Firma „Menschen im Vertrieb“ (Hans Bachinger und Gergely Hernady), zu einem gemeinsamen Unternehmen zusammengeschlossen.

Der Dienstleistungsschwerpunkt von „MENSCHEN UND ELEKTROMOBILITÄT“ liegt dabei in der Suche, Auswahl und im Training von Führungskräften, IT-Spezialisten, Technikexperten, Vertrieblern und Fuhrpark- bzw. Mobilitäts-Managern in der Elektromobilität.

Ein eigener e-Mobility-Job-Campus ermöglicht dabei eine duale Weiterbildung durch die Kombination von theoretischem Wissen und Praktika in e-Mobility-Unternehmen. Mit dem e-Mobility-Job-Campus werden für die beteiligten Systempartner eigene Bewerberpools am Arbeitsmarkt geschaffen, aus denen nach der dualen Ausbildung, passende Kandidaten fix von diesen in ein Dienstverhältnis übernommen werden können.

Im Rahmen dieses im deutschsprachigen Raum einzigartigen Zusammenschlusses bündeln die Gesellschafter ihre jahrelange Erfahrung, ihr breites Netzwerk, ihre Zugänge in diverse Bildungseinrichtungen und eine umfangreiche Datenbank mit qualifizierten Fachkräften.

Das Unternehmen ist in der gesamten DACH-Region tätig. Standort von „MuE MENSCHEN UND ELEKTROMOBILITÄT“ ist am Graben 12, in der Wiener Innenstadt. Nähere Informationen dazu finden Sie unter www.menschen-und-elektromoblitaet.at

