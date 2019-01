PokerStars und BetStars nehmen Betrieb in Schweden auf

Onchan, Isle Of Man (ots/PRNewswire) -

PokerStars und BetStars haben ihren Markteintritt in den neu regulierten schwedischen Glücksspielmarkt bekanntgegeben. Seit dem 1. Januar 2019 sind ihre jeweiligen Poker-, Sportwetten- und Casino-Angebote dort im Internet und über mobile Anwendungen verfügbar. Im Dezember 2018 hatte die schwedische Aufsichtsbehörde Lotteriinspektionen die hierfür nötige Lizenz ausgestellt.

Die neuen Regelungen ermöglichen in Schweden ansässigen Spielern den uneingeschränkten Zugang zu Pokerspielen und Turnieren unter PokerStars.se und FullTilt.se, einem Einstiegsangebot von rund 370 Wettmärkten mit Optionen auf 25 Sport- und Spezialwetten unter BetStars.se, sowie 490 Glücksspielen unter PokerStarsCasino.se und FullTilt.se/casino. Spieler in Schweden können die Angebote auf ihrem Desktop, im Internet und über Mobilgeräte sowohl mit iOS als auch Android aufrufen.

"Wir sind stolz, unsere komplette Palette an PokerStars und BetStars Produkten im Rahmen der neuen rechtlichen Bedingungen in Schweden anbieten zu können", sagt Guy Templer, Chief Operating Officer der Stars Interactive Group, einer Tochtergesellschaft der Stars Group. "Klare Richtlinien sind ein wichtiger Schritt in die Zukunft für die Spieler sowie die lizenzierten Anbieter der Online-Gaming- und Betting-Branche in Schweden und geben uns die Chance, unser Produkt- und Serviceangebot den schwedischen Kunden näherzubringen."

Die Stars Group, Inhaber der Marken PokerStars, BetStars und PokerStars Casino, gehört zu den wichtigsten Befürwortern einer regulierten Online-Gaming-Branche und ist eines der weltweit meistlizenzierten Online-Glückspielunternehmen mit 21 Lizenzen bzw. Betriebsgenehmigungen.

Informationen zu PokerStars, BetStars und PokerStars Casino

PokerStars betreibt eine der weltweit beliebtesten Online-Poker-Sites für die globale Pokergemeinschaft. PokerStars ist seit seinem Start im Jahr 2001 für Spieler aus aller Welt zur ersten Wahl geworden - nirgendwo sonst werden mehr Turniere täglich angeboten, und das mit der höchsten Online-Sicherheit. Mehr als 182 Milliarden Mal schon wurden die Karten auf PokerStars ausgegeben, mehr als auf jeder anderen Site.

BetStars ist eine Marke der Stars Group mit dem Schwerpunkt auf Online-Sportwetten in Europa. Der Sportwettendienst bietet eine Reihe von beliebten und spezifischen Wettmöglichkeiten, hervorragende Werbeaktionen und exklusive neue Produkte.

BetStars bietet Spielern eine nahtlose Erfahrung zwischen Sportwetten, Casino und Poker mit einem einzigen Wallet für alle drei Dienste. BetStars steht online und auf Mobilgeräten und Tablets zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es iOS- und Android-Apps für ein schnelles und einfaches Wetterlebnis.

Unter der Marke PokerStars Casino betreibt die Stars Group ihr Online-Casino. PokerStars Casino bietet eine Reihe von beliebten und spezifischen Wettmöglichkeiten, hervorragende Werbeaktionen und exklusive neue Produkte.

PokerStars Casino baut auf der Stärke seiner Schwestermarke PokerStars auf, um Casino-Spielern ein außergewöhnliches Spielerlebnis zu bieten. Neben der aufwändigen IT-Infrastruktur und Gaming-Erfahrung von PokerStars, das stündlich Millionen von Transaktionen abwickelt, bietet PokerStars Casino den Spielern die Sicherheit der weltweit führenden PokerStars Marke.

Spielen Sie mit Verantwortung! Weitere Informationen zum verantwortungsbewussten Spielen finden Sie auf unserer Webseite unter http://www.pokerstars.com/about/responsible-gaming/

