Bäume im Klagenfurter Stadion: BZÖ-Nikel: „Eine Schande für Kärnten“

Klagenfurt (OTS) - Als das erste Mal die Meldungen darüber kamen, daß im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt 200 Bäume im Rahmen eines Kunstobjektes aufgestellt würden, dachten wohl viele Kärntner an einen Faschingsscherz. Nun erfährt die verdutzte Öffentlichkeit, daß dies kein Faschingsscherz sein soll, sondern bitterer Ernst. Unter dem Titel „Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur“ will der Schweizer Kunstinitiator Klaus Littmann das Wörthersee Stadion in Klagenfurt heuer für zwei Monate zum Kunstraum machen. Kostenpunkt: 1,5 Millionen Euro.

„Angesichts der immer größer werdenden Armut der Kärntner Bevölkerung ist dieses sogenannte Kunst-Projekt eine Verhöhnung der sozial schwachen Schichten in Kärnten“, sagt dazu BZÖ-Landesobmann Helmut Nikel. „Wir fordern die Klagenfurter Bürgermeisterin Mathiaschitz und den Kärntner Landeshauptmann Kaiser dazu auf, diesen spektakulären Irrsinn zu stoppen. Noch dazu, wo nun rasch eine Ausweich-Arena gebaut werden muß, um der Austria Klagenfurt weiterhin Bundesligaspiele zu ermöglichen. Dadurch werde Steuergeld sinnlos verschwendet. Zeitdruck ist zudem selten ein guter Begleiter betreffend der Baukosten“, so Nikel.

Wenn die Mannschaft um den Kunstinitiator Klaus Littmann etwas für Kärnten tun wolle, so solle sie sich überlegen, wie der Kärntner Bevölkerung wirklich geholfen werden könnte. Ein derart grenzdebiles Projekt brauche in Kärnten jedenfalls niemand, schließt Nikel.

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ Kärnten

9020 Klagenfurt

0463 501246