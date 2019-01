Airbiquity arbeitet mit NXP Semiconductors für Over-the-Air-Software- und Datenverwaltung von Netzwerkprozessoren in Fahrzeugen zusammen

Seattle (ots/PRNewswire) - Airbiquity®, weltweit führend bei Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge und NXP Semiconductors haben heute die Integration von Airbiquitys OTAmatic(TM), dem Angebot für Software- und Datenverwaltung over-the-air (OTA) mit dem Vehicle Network Processing (VNP) Evaluation Board (EVB) von NXP bekannt gegeben.

Angebundene Fahrzeuge und Systeme für autonome Fahrzeuge bedeuten zunehmende Abhängigkeit von Software, elektronischen Steuereinheiten (ECU) und ausgefeilten Mikroprozessoren. Zusammen mit der wachsenden Kompliziertheit und Komplexität der Verwaltung von Software-Updates und der Datenerfassung für Millionen Fahrzeuge weltweit, benötigen solche Fahrzeuge eine Kombination von Fahrzeug-Netzwerkprozessoren hoher Leistung mit Unterstützung robuster OTA-Software und Datenverwaltung.

Diese Integration stellt die Interoperabilität zwischen Airbiquitys cloud-basiertem OTA-Dienstangebot und der VNP-Plattform der nächsten Generation von NXP heraus, die mehrere ECUs für eine Vielfalt von Szenarien der Softwareaktualisierung und OTA-Nutzung durch Fahrzeughersteller und Zulieferer verwaltet. Gemeinsam dient diese Technik für das Automobil als primäres ECU-/OTA-Gateway für effiziente, sichere und hochgradig skalierbare Softwareaktualisierungen und Datenerfassungen mehrerer ECUs.

"Das Vehicle Network Processing Evaluation Board von NXP setzt Daten angebundener Fahrzeuge frei, um Autoherstellern neue Umsatzquellen zu erschließen und Kosten zu reduzieren", sagte Brian Carlson, Direktor für Product Line Management für Automotive Connectivity and Security bei NXP. "Autoherstellern steht jetzt eine Plattform für das Automobil zur Verfügung, welche die Verarbeitung von Anwendungen und von Fahrzeugnetzwerken in Echtzeit mit Gigabit-Ethernet-Beschleunigung zusammenbringt, um Gateways für eine neue Ära der Fahrzeugdienste zu revolutionieren."

"OTAmatic von Airbiquity liefert sicher die führende OTA-Softwareaktualisierung und Datenerfassung der Branche, die sich gemäß individuellem Bedarf der Autohersteller anpasst und skaliert", sagte Keefe Leung, Director of Product Management for Airbiquity. "Die Zusammenarbeit mit NXP zur Integration von OTAmatic auf ihrer VNP-Plattform ist mit der umfassenden Hardware-Unterstützung für derzeitige und künftige Automobil-Architekturen eine natürliche Ergänzung. Die vorab validierte, integrierte OTA-Lösung reduziert das Risiko für Kunden und dient als leistungsfähige Innovationsplattform zur Entwicklung künftiger, erweiterter Dienste."

Airbiquity und NXP Semiconductors werden die Integration der Technik und OTA-Lösung auf der CES 2019 in Las Vegas (Nevada) am Stand von NXP Semiconductors (Nr. CP-18) im CES Central Plaza zeigen.

Weitere Informationen über Airbiquity und OTAmatic erhalten Sie unter www.airbiquity.com. Weitere Informationen über NXP Semiconductors und die VNP EVB Plattform erhalten Sie unter www.nxp.com/vnp.

Informationen zu Airbiquity

Airbiquity® ist weltweit führend bei Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge und ein Pionier bei der Entwicklung und Umsetzung der Telematiktechnologie im Automobilbereich. Airbiquity operiert stets an der Spitze der Innovation im Automobilbereich, betreibt mit Choreo(TM) die branchenweit fortschrittlichste cloudbasierte Plattform der Dienste für vernetzte Fahrzeuge und unterstützt alle führenden Nutzungen mit Softwareupdate- und Datenmanagement "Over-the-Air" (OTA). In Zusammenarbeit mit Airbiquity können Autohersteller und Zulieferer höchst skalierbare, zuverlässige und verwaltbare Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge einsetzen und so den Bedarf von Kunden in mehr als 60 Ländern weltweit decken. Weitere Informationen über Airbiquity erhalten Sie unter www.airbiquity.com oder folgen Sie dem Gespräch unter @Airbiquity. Airbiquity ist ein Warenzeichen der Airbiquity Inc.

