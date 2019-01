ASFINAG appelliert: Lkw-Dächer unbedingt vom Schnee befreien!

Schnee- und Eisplatten können zur Gefahr werden; Lkw-Abkehrbühnen nutzen

Wien (OTS) - Schnee auf Lkw-Dächern löst derzeit vor allem auf der A 10 Tauern Autobahn immer wieder die Höhenkontrolle in Tunnels aus. Damit verbunden: Tunnelsperren und Verkehrsbehinderungen. Werden Lkw-Planen nicht abgekehrt, kann auch die Verkehrssicherheit beeinträchtigt werden. „Lösen sich während der Fahrt ganze Schneeplatten ab, führt das zu gefährlichen Situationen für den nachkommenden Verkehr“, sagt Bernhard Lautner, Verkehrssicherheitsexperte der ASFINAG. Damit Fahrerinnen und Fahrer von Lkw problemlos den Schnee von den Dächern abkehren können, stellt die ASFINAG an mehreren Standorten in Österreich Lkw-Abkehrbühnen zur Verfügung. Mit Hilfe dieser Gerüste können die Planen rasch und sicher von Eis und Schnee befreit werden. Gekennzeichnet sind diese Abkehrvorrichtungen mittels entsprechenden Piktogrammen. Sicherheitsexperte Lautner: „Wir empfehlen generell, die Autos komplett vom Schnee zu befreien. Die Rund-um-Sicht ist damit besser und die Verkehrssicherheit bleibt gegeben.“

ASFINAG Lkw-Abkehrgerüste

A 12 Inntal Autobahn: Parkplatz Kronburg, Richtungsfahrbahn Bregenz, km 142,7

A 12 Inntal Autobahn: Lkw-Stellplatz Vomp, beide Richtungsfahrbahnen, km 50,4

A 10 Tauern Autobahn: Parkplatz Rohr, Richtungsfahrbahn Villach, km 71,3

A 10 Tauern Autobahn: Parkplatz Ried, Richtungsfahrbahn Salzburg, km 116,5

A 9 Pyhrn Autobahn: Parkplatz Kleintal, Richtungsfahrbahn Voralpenkreuz, km 150,6

A 9 Pyhrn Autobahn: Parkplatz Ortnerhof, Fahrtrichtung Graz, km 135,7





