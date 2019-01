Freiheitliche Wirtschaft: Das Jahr 2019 ist mutig dem Kampf gegen die Bürokratie zu widmen!

WKÖ-VP Krenn: Justizminister Moser muss endlich liefern!

Wien (OTS) - „Die Regierung hat in Sachen Wirtschaft und Soziales einen guten Start hingelegt und gezeigt, wie man zukünftig handlungsfähig sein kann. Auch die parteipolitisch motivierten Störfeuer der AK und der Gewerkschaft wurden mit Kompetenz und Sachverstand im Sinne der Bürger/innen abgewehrt. Damit hat die türkis/blaue Bundesregierung bewiesen, dass sie die Kraft hat, dieses Land in eine positive Zukunft zu führen!“, so der Bundesobmann des Freiheitlichen Wirtschaft, WKÖ Vizepräsident Matthias Krenn, zum Jahresbeginn.

Krenn dazu: „Wirtschafts-, Infrastruktur- und Sozialministerium haben uns nicht enttäuscht und in vielen Bereichen einiges umgesetzt. Was aber nach wie vor fehlt, ist eine klare Abkehr von sinnlosen Vorschriften und dem damit verbundenen Bürokratieabbau. Hier ist Bundesminister Moser trotz großer Ankündigungen noch säumig, wobei die Schuld nicht alleine beim ihm liegt, sondern auch die Blockaden durch die SPÖ die Ursache sind. Daher muss der Blockierer- und Bewahrer Partei SPÖ für 2019 der Kampf angesagt werden. Wir werden uns jedenfalls für die berechtigten Interessen der Wirtschaft einsetzen. Was das Land braucht ist Unternehmerpolitik und kein Klassenkampf!“

„Die Freiheitliche Wirtschaft steht dafür, die Unternehmer zu entlasten, Bürokratie ab zu bauen, den Wettbewerb zu stärken und Maßnahmen für ein wirtschaftsfreundliches Österreich zu setzen! Wir stellen das Jahr 2019 mutig unter das Motto – „Kampf gegen das Bürokratiemonster“ – und erwarten, dass die ÖVP in Person von Justiz- und Reformminister Moser das Ankündigungsstadium verlässt und endlich Nägel mit Köpfen macht!“, so Krenn abschließend.

