Taco van der Maten übernimmt Vorsitz von ASTM International

W. Conshohocken, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Taco van der Maten, Marketingchef bei Malvern Panalytical in Almelo (die Niederlande), hat seine Amtszeit als Verwaltungsratsvorsitzender bei ASTM International für das Jahr 2019 angetreten.

Dem Aufsichtsrat von ASTM International gehören 25 führende Vertreter aus verschiedenen Unternehmen, Verbänden, Universitäten, Regierungsorganen und anderen Organisationen rund um den Globus an. Die neuen Verwaltungsratsmitglieder kommen beispielsweise von Knauf Middle East, der norwegischen SINTEF Manufacturing, der General Aviation Manufacturers Association, Purdue University, American Geosciences Inc. und der Biotechnology Innovation Organization.

"ASTM International gibt weiterhin bei der globalen Normenentwicklung die Richtung vor", sagt van der Maten. "Es ist mir eine Ehre, den Vorsitz zu übernehmen, und ich freue mich darauf, das Engagement von ASTM bei der globalen Kooperation weiter voranzutreiben." Weiterführende Informationen erhalten Sie in diesem Video und in diesem Fachartikel in Standardization News.

Taco van der Maten gehört Malvern Panalytical seit 2006 an. Davor arbeitete er als Forschungsanalyst, LIMS-Implementierer, Manager für IT-Dienstleistungserbringung und Manager für Geschäftsentwicklung bei DSM Resolve (LIMS=Laborinformationssystem). Vor dieser Zeit war er als Forschungsanalyst bei Heineken tätig.

ASTM International ist van der Maten 2006 beigetreten. Er ist dort Vorsitzender des Komitees, das Normen in Zusammenhang mit deklarationspflichtigen Stoffen in Materialien entwickelt (F40). Er ist ebenfalls Mitglied der Komitees für Erdöl, flüssige Kraft- und Brennstoffe und Schmierstoffe (D02), Kunststoffe (D20) und Katalysatoren (D32).

Von 2017 bis 2018 diente er als stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender. 2016 stand er dem Finanz- und Auditkomitee des Verwaltungsrats vor. Er hat einen Abschluss in analytischer Chemie vom Dr. Ir. W.L. Ghijsen Institute in Utrecht (die Niederlande).

Informationen zu ASTM International

ASTM International hat es sich zur Aufgabe gemacht, den globalen gesellschaftlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, und wirkt sich damit positiv auf die öffentliche Gesundheit und Sicherheit, das Verbrauchervertrauen und die allgemeine Lebensqualität aus. Wir integrieren Konsensnormen, die mit unseren internationalen freiwilligen technischen Expertenmitgliedern entwickelt wurden, sowie innovative Dienstleistungen, um das Leben zu verbessern ... und tragen so dazu bei, dass unsere Welt besser funktioniert.

Rückfragen & Kontakt:

Dan Bergels, Tel. +1.610.832.9602; dbergels @ astm.org

Logo - mma.prnewswire.com/media/153355/astm_international_logo.jpg