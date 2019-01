Flughafen Wien: Beschäftigte stehen hinter beeindruckendem Erfolg

vida-Schwarcz: „Gute Partnerschaft zwischen PersonalvertreterInnen und Unternehmen bleibt Erfolgsrezept“

Wien (OTS) - „Ich gratuliere dem Flughafen Wien zum neuen Passagierrekord“, so Johannes Schwarcz, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt der Gewerkschaft vida. „Für mich steht außer Zweifel, dass der Airport den tollen Erfolg zu einem großen Teil den beeindruckenden Leistungen der Beschäftigten zu verdanken hat. Sie geben tagtäglich 100 Prozent und sorgen mit Verlässlichkeit, Genauigkeit und höchster Kompetenz dafür, dass der Flughafen im europaweiten Spitzenfeld mitmischt“, so der vida-Gewerkschafter. Einen Anteil am Erfolgskuchen hat „natürlich auch das Flughafen-Vorstandsteam Günther Ofner und Julian Jäger“, so der Gewerkschafter.

Zusammenarbeit als Erfolgsgarant

Das Rekordergebnis am Flughafen Wien ist für Schwarcz, „auch ein Zeichen dafür, dass eine gute Partnerschaft zwischen PersonalvertreterInnen und Vorständen eines Unternehmens die beste Basis für Spitzenleistungen ist.“ Der vida-Gewerkschafter hofft auf eine fruchtbare Zusammenarbeit auch im soeben begonnenen Jahr 2019: „Es freut mich, dass der Flughafen die richtigen Weichen gestellt hat. 27 Millionen Passagiere sind ein beeindruckender Beweis dafür, dass der Weg stimmt.“

Abschließend bekräftigt Schwarcz noch einmal die Notwendigkeit des raschen Baus der 3. Piste am Flughafen Wien: „Nur sie garantiert auch für die Zukunft Passagier- und Arbeitsplatzwachstum. Ich bekenne mich zum Klimaschutz, aber es kann nicht sein kann, dass er über alles geht und dafür Arbeitsplätze geopfert werden!“





Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Peter Leinfellner

Tel.: 01 53444 79-267 bzw. 0650 36 36 399

peter.leinfellner @ vida.at