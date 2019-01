ORF SPORT + mit Skeleton-Weltcup in Altenberg

Ebenfalls am 4. Jänner: Freundschaftliches Handballländerspiel Österreich – Bahrain

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 4. Jänner 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Skeleton-Weltcup in Altenberg (Frauen 1. Lauf um 10.00 Uhr, 2. Lauf um 11.30 Uhr, Männer 1. Lauf um 14.00 Uhr, 2. Lauf um 15.45 Uhr) und vom freundschaftlichen Handballländerspiel Österreich – Bahrain um 20.15 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.10 und 15.10 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 19.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte vom Skeleton-Weltcup in Altenberg (Frauen) um 22.00 Uhr.

Nach den Rennen in Sigulda und Winterberg bleiben die Bob- und Skeleton-Athletinnen und -Athleten in Deutschland. In Altenberg wird der Weltcup vom 4. bis 6. Jänner fortgesetzt.

Kommentator ist Andreas Barth.

An atemberaubenden Locations auf Malta werden in der sechsten Staffel des „Yoga-Magazins“ von nationalen und internationalen Yoga-Stars Yoga-Übungen gezeigt, die vom Publikum zu Hause mitgemacht werden können. Insgesamt wurden 20 Sendungen zu je 30 Minuten vom verantwortlichen ORF-Redakteur und Regisseur Bernhard Rabl und seinem Team produziert. Malta besitzt mehrere Stätten, die in die Liste der Weltkulturgüter der UNESCO eingetragen sind. Und auch Yoga ist UNESCO-Weltkulturerbe. Maltas Hauptstadt Valletta war zudem Europäische Kulturhauptstadt 2018.

Das „Yoga-Magazin“ von ORF SPORT + bietet jede Woche Übungen zum Mitmachen. Wiederholt wird die Sendung vom Freitag in der Regel am Samstag- und Sonntagvormittag. Das „Yoga-Magazin“ kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Bevor es für Österreichs Handball-Männer-Nationalteam nach Herning zur Weltmeisterschaft geht, bestreitet die Mannschaft im Zuge der Vorbereitung vom 4. bis 6. Jänner in Innsbruck den Continental Cup. Dabei trifft man zum Auftakt am 4. Jänner auf Bahrain und am 6. Jänner auf Griechenland.

Kommentator ist Johannes Hahn.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

