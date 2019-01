Mann mit Waffe in U-Bahn

Wien (OTS) - Datum: 2.1.2019

Uhrzeit: 16.50 Uhr

Adresse: U-Bahn Station Kettenbrückengasse

Mehrere Fahrgäste verständigten am 2. Jänner 2019 um 16.50 Uhr die Polizei, da ein Mann mit einer Pistole in der U-Bahn hantierte. Im Zuge einer Personenkontrolle konnten die Schreckschusswaffe und mehrere Baggys mit Marihuana sichergestellt werden. Der 39-jährige österreichische Staatsbürger gab an, lediglich die Waffe gefunden und entladen zu haben. Er wurde angezeigt.

