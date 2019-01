Messerstiche auf Straße

Wien (OTS) - Datum: 2.1.2019

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Adresse: 22., Siebenbürgerstraße

Zeugen verständigten am 2. Jänner 2019 um 18.00 Uhr die Polizei, da sie in der Siebenbürgerstraße eine Frau mit offensichtlichen Stichverletzungen bemerkten. Die 22-Jährige wurde mit zwei Stichen im Bereich des Oberschenkels in ein Krankenhaus gebracht, es besteht keine Lebensgefahr. In einer ersten Befragung konnte die Frau keine Angaben zum Täter machen. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

