Sandra Kern legt mit sofortiger Wirkung ihr Bundesratsmandat zurück

St. Pölten (OTS) - Sandra Kern verursachte am 28.12.2018 einen Verkehrsunfall auf der S33 in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. „Ich habe einen schweren Fehler gemacht, den ich zutiefst bedauere, für den ich mich aufrichtig entschuldigen möchte. Ich ziehe daher die Konsequenzen und werde mein politisches Mandat als Bundesrätin sowie meine Kandidatur bei der Arbeiterkammerwahl mit sofortiger Wirkung zurücklegen“, so Kern.

