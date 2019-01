Öffentliche Auflage startet: Flächenwidmung für IKEA Westbahnhof

Wien (OTS) - Der Entwurf für den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 8282 liegt vom 3. Jänner bis 14. Februar 2019 zur öffentlichen Einsicht auf. Innerhalb dieser Auflagefrist besteht die Möglichkeit, Stellungnahmen einzubringen. Der vorliegende Entwurf schafft die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Realisierung des geplanten Einrichtungshauses IKEA am Westbahnhof.

Wesentliches Ziel der Stadt Wien ist, dass mit der neuen Nutzung am Westbahnhof ein Mehrwert für die ansässige Bevölkerung einhergeht und die verkehrspolitischen Ziele der Stadt und des Bezirks nicht konterkariert werden.

Dies wird zum einen dadurch gewährleistet, dass das Geschäftsmodell seitens IKEA bewusst so ausgelegt ist, dass die KundInnen nicht mit dem Auto kommen, sondern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Rad oder zu Fuß.

Zum anderen wird großer Wert auf eine ökologische Ausgestaltung des neuen Gebäudes gelegt. An den Fassadenseiten werden Pflanzen und Bäume für ein verbessertes Mikroklima sorgen und viel neues Grün in den Bezirk und an eine der verkehrsreichsten Kreuzungen der Stadt bringen. Hervorzuheben ist auch, dass die Dachterrasse öffentlich zugänglich sein und für die BesucherInnen viel Grün und Beschattung bieten wird.

Innen wird sich IKEA am Westbahnhof auf sieben Stockwerke (plus ein Kellergeschoß) von jeweils rund 3.000 Quadratmetern erstrecken. Geplant ist, noch 2019 mit den Bauarbeiten zu beginnen, die Eröffnung ist für 2021 geplant.

Der Planentwurf wird vom 3. Jänner bis 14. Februar zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Informationen hierzu gibt es in der Magistratsabteilung 21 (Stadtteilplanung und Flächennutzung), 1., Rathausstraße 14-16, Servicestelle Stadtentwicklung Wien (1. Stock, Zi. 116, Tel. 4000/8840), jeweils Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag bis 17.30 Uhr oder online unter:

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/flaechenwidmung/aktuell. (Die

Verlinkung zu diesem Planentwurf ist nur im Zeitraum der öffentlichen Auflage aktiv!)

Außerdem ist der Entwurf auch in der Bezirksvorstehung für den 15. Bezirk, 15., Gasgasse 8-10 während der dortigen Amtsstunden einsehbar. Für vertiefende Informationen stehen in der Bezirksvorstehung am 17. Jänner 2019 und am 24. Jänner 2019 in der Zeit von 15.00 bis 17.30 Uhr die ExpertInnen der Magistratsabteilung 21 zur Verfügung.

Darüber hinaus wird es am 22. und 29. Jänner 2019 in der Zeit von 17.00 bis 19.00 die Gelegenheit geben, sich direkt vor Ort (Mariahilferstraße 132/Ecke Europaplatz) über das Projekt und den Entwurf zum Flächenwidmungs- und Bebauungsplan zu informieren und mit Expertinnen und Experten der MA 21 und VertreterInnen von IKEA über das Vorhaben zu sprechen.

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing.in Alexandra Rupp-Ebenspanger

Magistratsabteilung 21 - Stadtteilplanung und Flächennutzung

Telefon: 01 4000 88562

E-Mail: alexandra.rupp-ebenspanger @ wien.gv.at