ORF im Jahr 2018: 32,9 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) - Mit u. a. großen Programmschwerpunkten zu „100 Jahre Republik“, „1938 – Der ,Anschluss‘“ und zu Österreichs EU-Präsidentschaft, mit zwei „Bewusst gesund“-Initiativen, einem aufsehenerregenden Putin-Interview, dem umfassenden Kultursommer, sportlichen Highlights wie Olympia 2018 und Fußball-WM, der dritten Staffel der „Vorstadtweiber“, neuen Landkrimis und Stadtkomödien, einer einmal mehr erfolgreichen Staffel „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ und Programminnovationen wie „Der Kurier des Kaisers“ erreichte die ORF-Sendergruppe im Jahr 2018 einen Marktanteil von 32,9 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,700 Millionen Seherinnen und Sehern – das entspricht 49,4 Prozent der TV-Bevölkerung.

Im Dezember erreichte die ORF-Sendergruppe einen Marktanteil von 32,9 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,800 Millionen Seherinnen und Sehern – das entspricht 50,7 Prozent der TV-Bevölkerung. ORF eins erreichte dabei 2,253 Millionen Seher/innen (11,8 Prozent Marktanteil), ORF 2 2,874 Millionen Seher/innen (18,2 Prozent MA). ORF eins und ORF 2 lagen gesamt bei 30,0 Prozent MA, die ORF-Sendergruppe in der Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr) bei 37,0 Prozent MA.

Weitere Key-Facts zum Programmjahr 2018

ORF eins: 2,050 Millionen Seher/innen (10,9 Prozent Marktanteil), ORF 2: 2,832 Millionen Seher/innen (19,3 Prozent MA), ORF eins und ORF 2 gesamt: 30,2 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in der Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 37,6 Prozent MA.

Die ORF-Sendergruppe ist mit 32,9 Prozent Marktanteil und 5,934 Mio. Zuseherinnen und Zusehern jede Woche eindeutiger österreichischer Marktführer sowohl hinsichtlich Marktanteilen als auch Reichweite (12+, 2018 bisher).

ORF eins und ORF 2 sind die erfolgreichsten österreichischen Sender in allen Zielgruppen:

ORF eins erreicht MA 10,9 Prozent bei 12+ bzw. MA 13,9 Prozent bei 12–49

ORF 2 erreicht MA 19,3 Prozent bei 12+ bzw. MA 9,3 Prozent bei 12–49

998 ORF-Sendungen unter den 1.000 meistgesehenen TV-Sendungen in Österreich:

Unter den 1.000 im Jahr 2018 in Österreich (Basis E12+, Sendungen über 5 Minuten Sendungslänge) meistgesehenen TV-Sendungen finden sich 998 im ORF ausgestrahlte Produktionen. Unter den Top-600-Sendungen finden sich ausschließlich ORF-Produktionen. 2018 zeigte der ORF dabei rund 1,6 Mio. Minuten eigenproduziertes Programm.

Die zehn Topreichweiten 2018

„Fußball-WM: Frankreich – Kroatien, 2. Halbzeit“ (15. Juli) 1,907 Millionen Zuschauer/innen, 66 Prozent Marktanteil

„Herren-Slalom Schladming, 2. Durchgang“ (23. Jänner)

1,848 Millionen Zuschauer/innen, 52 Prozent Marktanteil

„Fußball-WM: Kroatien – England, 2. Verlängerung“ (11. Juli) 1,744 Millionen Zuschauer/innen, 58 Prozent Marktanteil

„Herren-Slalom Kitzbühel, 2. Durchgang“ (21. Jänner)

1,597 Millionen Zuschauer/innen, 68 Prozent Marktanteil

„Fußball-WM: Frankreich – Belgien, 2. Halbzeit“ (10. Juli) 1,475 Millionen Zuschauer/innen, 44 Prozent Marktanteil

„Zeit im Bild“ (14. Jänner)

1,454 Millionen Zuschauer/innen, 47 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (28. Jänner)

1,452 Millionen Zuschauer/innen, 50 Prozent Marktanteil

„Fußball-WM: Russland – Kroatien, Elfmeterschießen“ (7. Juli) 1,444 Millionen Zuschauer/innen, 55 Prozent Marktanteil

„Fußball-WM: Kroatien – Dänemark, Elfmeterschießen“ (1. Juli) 1,413 Millionen Zuschauer/innen, 50 Prozent Marktanteil

„Herren-Abfahrt Kitzbühel“ (20. Jänner)

1,394 Millionen Zuschauer/innen, 73 Prozent Marktanteil

Spartensender ORF III und ORF SPORT + etabliert und unverzichtbar

Weiter sehr erfolgreich verlief das mittlerweile sechste Sendejahr der beiden ORF-Spartensender ORF III Kultur und Information und ORF SPORT +. Beide haben sich im täglichen TV-Konsum der Österreicherinnen und Österreicher etabliert: Die technische Reichweite von ORF III liegt mittlerweile bei 97 Prozent, jene von ORF SPORT + bei 92 Prozent. Beide Sender sind damit unverzichtbar für das heimische Kultur- und Sportleben. Die durchschnittliche Tagesreichweite von ORF III lag im Jahr 2018 bereits bei 737.000, jene von ORF SPORT + bei 274.000.

Dezember-Highlights

-- Mit einem 100-minütigen „Report spezial“ ging am 18. Dezember der große ORF-Programmschwerpunkt zu Österreichs EU-Präsidentschaft zu Ende. Bis zu 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren via ORF 2 im Hauptabend mit dabei, durchschnittlich sahen 444.000 bei 15 Prozent Marktanteil die von Susanne Schnabl präsentierte Sendung. Mehr als 60 Stunden hat der ORF allein im Fernsehen über den Ratsvorsitz und die zahlreichen Gipfel in Österreich zum Teil live berichtet, die Bilder des ORF wurden dabei von mehr als 50 Ländern übernommen. Insgesamt sahen 5,04 Millionen Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis) die entsprechende ORF-Berichterstattung, das sind 67 Prozent der TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

-- Bis zu 672.000 Zuseherinnen und Zuseher waren dabei, als am 8. Dezember „Das Wunder von Wörgl“ seine ORF-2-Premiere feierte:

Durchschnittlich verfolgten Urs Eggers historisches – mit u. a. Karl Markovics und Verena Altenberger besetztes – ORF-Drama 605.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 21 Prozent Marktanteil.

-- Erfolgreich war auch Thomas Reiders anschließende ORF-Doku „Der Geldmacher – Das Experiment des Michael Unterguggenberger“ mit bis zu 430.000 (durchschnittlich 377.000) Zuseherinnen und Zusehern und einem Marktanteil von 15 Prozent. Insgesamt erreichten die beiden Angebote 1,3 Millionen Zuschauer/innen (weitester Seherkreis).

-- Das Beste aus Stadt und Land stand mit neuen ORF-Landkrimis und -Stadtkomödien auf dem Programm. Wolfgang Murnbergers Wiener Landkrimi „Achterbahn“ mit Tobias Moretti sahen am 12. Dezember durchschnittlich 655.000 Seherinnen und Seher (20 Prozent Marktanteil), bei Nikolaus Leytners oberösterreichischen Landkrimi „Der Tote im See“ mit Josef Hader und Maria Hofstätter waren am 19. Dezember durchschnittlich 747.000 (24 Prozent Marktanteil) mit dabei. Vom Land ging es am 22. Dezember weiter in die Stadt: Die Stadtkomödie „Geschenkt“ aus St. Pölten mit Thomas Stipsits ließen sich 637.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (21 Prozent Marktanteil) nicht entgehen.

-- Insgesamt sahen 2,36 Millionen Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis) die drei Landkrimi- und Stadtkomödien-Premieren in ORF eins – das sind 31 Prozent der TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

-- Bis zu 752.000 Seherinnen und Seher (durchschnittlich 694.000; 23 Prozent Marktanteil) sahen am 3. Dezember die „Promi-Millionenshow“ zugunsten von „Licht ins Dunkel“ mit Ina Regen, Rebecca Horner, Thomas Mraz und Christian Tramitz.

-- Durchschnittlich 585.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 19 Prozent MA ließen sich am 4. Dezember die „Universum“-Produktion „Malika jagt – Abenteuer einer Leopardin“ von Billi-Jean Parker nicht entgehen. Und auch die österreichische „Universum“-Produktion „Turmfalken – Jäger der Großstadt“ von Mario Kreuzer und Leander Khil sahen am 11. Dezember bis zu 604.000 Seherinnen und Seher (durchschnittlich 18 Prozent Marktanteil).

-- Der Historienzweiteiler „Aenne Burda – Die Wirtschaftswunderfrau“ erreichte am 5. und 12. Dezember in ORF 2 durchschnittlich 646.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 20 Prozent Marktanteil.

-- Zum Thema „Ein Jahr Regierung – Die große Konfrontation“ brachte „IM ZENTRUM“ am 16. Dezember erstmals die Regierungsspitze und die Chefinnen der drei Oppositionsparteien an einen Tisch zur Live-Diskussion zusammen. Mit durchschnittlich 580.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 23 Prozent Marktanteil (13 Prozent bei E–49 Jahre) erreichte diese von Claudia Reiterer präsentierte Ausgabe den Reichweiten-Topwert im Jahr 2018.

-- Eine „Zauberhafte Weihnacht im Land der ,Stillen Nacht‘“ versprachen Sonja Weissensteiner und Harald Krassnitzer am 23. Dezember in ORF 2: Durchschnittlich ließen sich 597.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (19 Prozent Marktanteil) die musikalische Weihnachtssendung nicht entgehen.

Quelle: AGTT / GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Daten ab 25. Dezember 2018 vorläufig gewichtet, ORF

