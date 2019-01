Arik Brauer und Otto Schenk am 3. Jänner zu Gast in „Stöckl.“

Um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am Vorabend seines 90. Geburtstages trifft Arik Brauer auf seinen langjährigen Weggefährten Otto Schenk. In einer Spezialausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sprechen die beiden am Donnerstag, dem 3. Jänner 2019, um 22.30 Uhr in ORF 2 über den Beginn ihrer Freundschaft, politisches Engagement und gemeinsame persönliche Erlebnisse.

Der Sänger und Maler Arik Brauer gibt im Gespräch mit Barbara Stöckl tiefe Einblicke in sein Leben und erzählt, warum es ihm auch im hohen Alter noch ein großes Anliegen ist, am politischen Diskurs aktiv teilzunehmen. Außerdem spricht der Universalkünstler, der anlässlich seines 90. Geburtstages im Wiener Rabenhof mehrfach gefeiert wird, über gemeinsame Abenteuer mit Otto Schenk und erklärt, warum ihm ausgerechnet ein Spaziergang im Wienerwald besonders stark in Erinnerung geblieben ist. Der ORF gratuliert Arik Brauer in ORF 2 und ORF III weiters mit einem „kulturMontag“-Porträt, dem „kreuz und quer“-Film „Arik Brauer. Eine Jugend in Wien“ und der ORF-III-Neuproduktion „Arik Brauer im Gespräch“ (Details unter http://presse.ORF.at).

Auch Publikumsliebling Otto Schenk blickt auf gemeinsame Erlebnisse zurück und erzählt im Nighttalk „Stöckl.“, warum er stets die Malkunst seines Freundes Arik Brauer sehr bewundert hat. Auch mit 88 Jahren weiß der Vollblutkomödiant sein Publikum zu begeistern und wird auch in diesem Jahr in gewohnter Manier die Bühnen des Landes unsicher machen. Neben Film und Theater geht er auch seiner anderen großen Leidenschaft – der klassischen Musik – nach und schwingt den Taktstock.

