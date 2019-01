THE FLICK von Annie Baker

Preisgekrönte Komödie hat Premiere in Wien, im Jänner

Wien (OTS) - Aufführungszeitraum:

PRESSE: PREMIERENEINLADUNG 21/01/2019 20 Uhr

Premiere 21. Jänner 2019, 20 Uhr

Vorstellungen 22. Jänner bis 2. Februar 2019, Di-Sa 20 Uhr

Regie: Joanna Godwin-Seidl Mit: Daniel Annoh, Denise Teipel, Jason Wood und Jack Midgley.

Theater Drachengasse Bar & Co, Fleischmarkt 22, 1010 Wien

Tel.: 01/5131444 karten @ drachengasse.at www.drachengasse.at/karten.asp

vienna theatre project präsentiert: In einem heruntergekommenen Kino im Zentrum von Massachusetts arbeiten drei unterbezahlte Angestellte als Aufräumtrupp und kümmern sich um einen der letzten 35-Millimeter-Filmprojektoren des Staates. Ihre winzigen Schlachten und nicht so winzigen Herzensangelegenheiten spielen sich in den leeren Gängen ab und sind fesselnder als die glanzlosen alten Filme auf der Leinwand. „The Flick“ ist ein urkomischer und herzzerreißender Ruf nach Authentizität in einer sich schnell verändernden Welt.



Als Teil der BLACK HISTORY MONTH US Embassy Wien 2019

Gesponsort von Humana, US embassy Wien, Demobrewery uva

"Komisch und unfassbar rührend" New York Times

"Ein spannendes Stück" The Guardian

Rückfragen & Kontakt:

Joanna Godwin-Seidl, Intendant/Regisseur

069912127679, office @ viennatheatreproject.at

www.viennatheatreproject.com