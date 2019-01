Weltstar Paul Potts begeistert vom Zillertaler Skigebiet

Gemeinsam mit seiner Frau Julie-Ann wagt sich Opern Superstar Paul Potts auch auf die Pisten.

Finkenberg (OTS) - „It’s so amazing here in the winter wonderland and all of the people, staff and Family Stock are so friendly and gorgeous“, explained Paul Potts, “me and my wife love the Zillertal and especially our first ski lesson was very funny.

Bei perfekten Pistenverhältnissen und fantastischen Neuschnee genießt der Opernstar seinen ersten Skikurs im Skigebiet Zillertal 3000. Hoffentlich „verblitzt“ er sich nicht beim Aprés-Ski damit er dann pünktlich zu Mitternacht auf der Bühne der Panorama-Arena im STOCK resort mit seinem Welthit „Nessun Dorma“ das neue Jahr 2019 einläuten kann.

PAUL POTTS ERÖFFNET DAS FEUERWERKSSPEKTAKEL IN DEN ALPEN

Zum Tag der Tage lässt das STOCK resort für ihre Gäste Welt- & Opernstar Paul Potts in die Panorama-Arena einfliegen!

Nach der spektakulären 40-minuten Silvestershow auf der Panoramaterrasse und hunderten Gläsern feinstem Champagner warteten schon alle Gäste gespannt auf das Highlight des Abends:

Opern Superstar Paul Potts singt zum großen Feuerwerk seinen Siegersong & Welthit von Britains Got Talent 2007 „Nessun Dorma“. In der besonderen Bergkulisse und umgeben von Gold- & Silberregen bescherte der Brite Gänsehautmomente für alle Gäste. Seine Performance, perfekt abgestimmt zum Feuerwerk inkl. LED Helicopter Show sowie dieses besondere Winter-Ambiente wird so schnell keiner mehr vergessen!

