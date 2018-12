Flüchtender Fahrzeuglenker

Wien (OTS) - Datum: 28.12.2018

Uhrzeit: 10.30 Uhr

Adresse: 23., Ketzergasse bis S6, Abfahrt Gloggnitz

Beamte der Polizeiinspektion Lehmanngasse wurden am 28. Dezember 2018 um 10.30 Uhr zu einem randalierenden Mann an einer Tankstelle gerufen. Als die Beamten den 49-Jährigen in seinem Fahrzeug anhalten wollten, beschleunigte er und flüchtete in Richtung Autobahn A2. Ein Polizist musste zur Seite springen um nicht vom Auto des Mannes erfasst zu werden. Im Zuge der Flucht missachtete der Mann mehrere rote Ampeln und lenkte sein Auto mit bis zu 195 km/h auf der A2 Richtung Süden. Zwei Straßensperren, die entlang der Autobahn errichtet wurden, umfuhr der 49-Jährige und gefährdete auch andere Verkehrsteilnehmer massiv. Mit der Unterstützung der Landespolizeidirektion Niederösterreich gelang es, den Lenker im Bereich der Abfahrt Gloggnitz zu stoppen. Es wurden keine Personen verletzt. Mehr als 30 Verwaltungsübertretungen wurden angezeigt, zusätzlich muss sich der 49-Jährige (österreichischer Staatsbürger) wegen versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt, versuchter schwerer Körperverletzung und der vorsätzlichen Gemeingefährdung verantworten. Der Führerschein wurde dem Lenker vorläufig abgenommen, er befindet sich in Haft.

