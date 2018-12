VP-Mahrer: Dank an Polizei und Blaulichtorganisationen

Politischer Rückhalt muss die Einsatzkräfte unterstützen

Wien (OTS) - Der bevorstehende Jahreswechsel ist für die ÖVP Wien Anlass, um den Einsatzkräften der Polizei und aller anderen Blaulichtorganisationen Dank für ihren Einsatz zu sagen. Der Sicherheitssprecher der Wiener ÖVP und Polizeisprecher der Volkspartei im Nationalrat, Karl Mahrer, lobt die Arbeit, zeigt aber auch die großen Gefahren für die Einsatzkräfte auf.

„Allein in Wien sind im Jahr 2017 insgesamt 534 Polizistinnen und Polizisten durch Gewalteinwirkung verletzt worden. Der ständig steigende Trend an Gewalt gegen Einsatzkräfte wird nach dem derzeitigen Stand auch 2018 fortgesetzt. Am Donnerstagabend sind beispielsweise zwei Polizisten bei einer routinemäßigen Personenkontrolle am Urban-Loritz-Platz in Wien-Neubau durch Faustschläge und Fußtritte gegen den Kopf- und Oberkörperbereich so schwer verletzt worden, dass sie ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten“, so Mahrer.

„Das ist Auftrag für den Gesetzgeber im kommenden Jahr auch eingehend darüber zu diskutieren und zu entscheiden, ob die Strafsanktionen bei Delikten gegen gefährdete Berufsgruppen angemessen sind und wie wir unseren Einsatzkräften politischen Rückhalt bei ihrer schweren Arbeit geben können“, so der Sicherheitssprecher weiter.

Karl Mahrer wünscht allen Einsatzkräften einen erfolgreichen und ungefährdeten Einsatz in den Feiertagen rund um Silvester: „Aktuell haben wir in den letzten Tagen festgestellt, dass gerade zu den Feiertagen die Gewaltdelikte steigen. In diesen Tagen gewährleisten die gut ausgerüsteten und hervorragend ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten professionell Sicherheit für die Menschen dieser Stadt. Ebenso leisten Rettung und Feuerwehr ihren Dienst rund um die Uhr, damit wir alle ruhige, gesunde und friedliche Feiertage erleben. Ich wünsche allen Einsatzkräften friedliche Feiertage und dass sie nach ihren Einsätzen gesund nach Hause kommen.“

