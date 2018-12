Silvester in ORF 2: Partystimmung zum Jahreswechsel mit der „Silvestershow mit Jörg Pilawa“

Die große Eurovisionsshow live in ORF 2, das Erste und SRF

Wien (OTS) - Hits, Stars, Publikumslieblinge und beste Silvesterstimmung – Jörg Pilawa und Francine Jordi sorgen gemeinsam mit ihren Gästen bei der fast fünfstündigen „Silvestershow“ am 31. Dezember 2018 live ab 20.15 Uhr in ORF 2, das Erste und SRF für einen guten und musikalisch-beschwingten Rutsch ins neue Jahr und lassen gemeinsam mit dem Publikum die „Magischen Momente 2018“ Revue passieren. In Linz live mit dabei: Bernhard Brink, The Rubettes, Middle of the Road, The Baseballs, Linda Fäh, Magier-Newcomer Magic Maxl und Magier-Star Peter Marvey, Tom Gaebel, Kristina Bach, Florian Ast, Vincent Gross, die Lollies, DDC Breakdancer, Semino Rossi, Nik P, die Schürzenjäger, Die Seer, die Paldauer, die Draufgänger, Melissa Naschenweng, Helmut Lotti und DJ Ötzi, der in sein 20. Bühnenjahr hineinfeiert und auch in einer Zuspielung das Publikum durch die Gastgeberstadt Linz führt. Bei der Silvestershow kommt es außerdem zu zahlreichen Duetten und Gemeinschaftsauftritten der Gäste.

Der Showmarathon wird „Zum Jahreswechsel“ um 0.00 Uhr von den Klängen des Donauwalzers unterbrochen, mit denen die Solisten und Mitglieder des Corps de Ballet des Wiener Staatsballetts tänzerisch ins neue Jahr begleiten. Der Jahreswechsel steht auch im Zeichen guter Wünsche – den Anfang macht Kardinal Christoph Schönborns Ansprache zum Jahreswechsel am Montag, dem 31. Dezember, um 19.48 Uhr in ORF 2.

„Silvestershow“ sucht „Magische Momente 2018“

Was war Ihr „Magischer Moment“ in diesem Jahr? Jörg Pilawa und Francine Jordi sind auf der Suche nach den kleinen und großen Augenblicken der vergangenen zwölf Monate, die das Jahr 2018 besonders gemacht haben. Das Publikum ist aufgerufen, eben diese magischen Moment mit den Zuseherinnen und Zusehern in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu teilen! Mehr Infos zur Teilnahme sind unter extra.ORF.at abrufbar. Die schönsten Momente werden in der „Silvestershow mit Jörg Pilawa“ in Linz präsentiert. Um einigen Zuschauerinnen und Zuschauern auch 2019 magische Momente zu bereiten, gibt es in der Show für jeweils einen Gewinner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Kreuzfahrt für zwei Personen zu gewinnen – die Teilnahmebedingungen werden live in der Sendung bekanntgegeben.

Evergreens, Hits und Partystimmung – die Künstler und ihre Songs:

DJ Ötzi: „Hey Baby“, „Sweet Caroline“, „What a Wonderful World“, Hitmedley

Nik P.: „Wie im Himmel“, „Gloria“, „Come on Let’s Dance“ DJ Ötzi & Nik P.: „Geboren um dich zu lieben“

Kristina Bach: Hitmedleys, „Atemlos“

Middle of the Road: „Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep“, „Sacramento“ Francine Jordi & Middle of the Road: „Soley, Soley / Love, L’amour und Liebe“

Vincent Gross: „Joana“, „Nordlichter“

Die Draufgänger: „Cordula Grün“, „Despacito“, „Pocahontas“ Semino Rossi: „No Llores por mi Argentina“, „Italo-Medley“, „Wir sind im Herzen jung“

Melissa Naschenweng: „Weisst eh (dass i narrisch auf Di steh)“, „I steh auf Bergbauernbuam“, „Net mit mir“

Bernhard Brink & Francine Jordi: „Ich gehe durch die Hölle für Dich“ The Rubettes: „Tonight“, „Sugar Baby Love“

The Baseballs: „Umbrella“, „Born this Way“

Die Seer: „Wild’s Wasser“, „Des olls is Hoamat“, „Meine Schi und i“ Die Paldauer: „Düsseldorfer Girl“, „3.000 Jahre“

Jörg Pilawa: „Ich war noch niemals in New York“

Florian Ast: „Dir ghört d’Wält“, „Muss i denn zum Städtele hinaus“ Helmut Lotti: Hitmedley, „So You Win Again“, „What Becomes of the Broken Hearted“

Die Lollies: Medley

Linda Fäh: „Der perfekte Herzschlag“, „Lange, lange wach“ Tom Gaebel: „Feels Like Home“

Tom Gaebel und The Baseballs: „What about Love“

Schürzenjäger: „Schürzenjägerzeit“, „Sierra Madre“ Bernhard Brink: „Mit dem Herz durch die Wand“

Die Showacts: Der bayerische Magier-Newcomer Magic Maxl, Magier-Star Peter Marvey und die DDC Breakdancer mit ihren spektakulären Choreografien.

