ORF-Premiere: „Der Bergdoktor – Preis des Lebens“ am 2. Jänner

Winterspecial zum Start der zwölften Staffel in ORF 2

Wien (OTS) - Bevor der „Bergdoktor“ ab 9. Jänner 2019 wieder jeweils Mittwoch um 20.15 Uhr seine Praxis inmitten der Tiroler Bergwelt für die zwölfte Staffel öffnet, erwartet das Publikum von ORF 2 am Mittwoch, dem 2. Jänner, um 20.15 Uhr die ORF-Premiere des neuen Winterspecials „Preis des Lebens“. Dabei wird eine Skitour für Hans Sigl und seine Freunde zum posttraumatischen Gefühlschaos. Eine Lawine begräbt zwei der Tourengeher unter sich. Zwar können die beiden nach langer Suche gerettet werden. Danach ist jedoch nichts, wie es war. Neben Hans Sigl spielen in weiteren Rollen der Spezialfolge „Preis des Lebens“ wie gewohnt u. a. wieder Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Ronja Forcher und Mark Keller sowie Rebecca Immanuel, Nadescha Brennicke, Stephan Kampwirth, Sina Tkotsch und Frederik Götz. Regie führte Florian Kern nach einem Drehbuch von Rainer Ruppert, Tim Krause und Philipp Roth.

Mehr zum Inhalt

Martin Gruber (Hans Sigl) freut sich über das Wiedersehen mit seinen alten Freunden Heiko (Stephan Kampwirth) und Hermine (Nadeshda Brennicke), mit denen er vor vielen Jahren in New York seine Zeit verbracht hat. Das Ehepaar ist wieder nach Deutschland gezogen und schafft es nun endlich, Martin in Ellmau zu besuchen. Gemeinsam mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht) organisiert er eine Skitour, die von dem erfahrenen Bergführer Tom (Frederik Götz) und dessen Freundin Nina (Sina Tkotsch) begleitet wird. Der unbeschwerte Tag endet jedoch in einer Katastrophe. Die Gruppe gerät in eine Lawine. Während sich Martin, Hans, Heiko und Nina in letzter Sekunde retten können, fehlt von Hermine und Tom jede Spur.

Nach einer verzweifelten Suche können die zwei zum Glück nur leicht verletzt, aber schwer unterkühlt gerettet werden. Unter Todesangst haben sie die Stunden in einem eisigen Hohlraum ausgeharrt. Ein traumatisches Erlebnis, das vor allem Hermine nachhaltig an Tom bindet. Eigentlich geht es ihr schnell wieder gut, doch als sie sich mit ihrem Mann Heiko auf den Heimweg nach München macht, kollabiert sie.

Martin stellt nach ausgiebigen Untersuchungen fest, dass Hermines Herz rebelliert, sobald sie zur Ruhe kommt. Seltsamerweise beruhigt es sich nur in Anwesenheit von Tom. In ihrem eisigen Gefängnis sind bei Hermine, aber auch bei Tom Gefühle entstanden, die die beiden am liebsten verdrängen würden. Das geht aber nicht. So verordnet Martin ihnen eine gemeinsame Auszeit auf einer einsamen Berghütte, obwohl er weiß, dass sich Hermine in Tom verliebt hat und diese Zweisamkeit die eigentlich so glücklichen Beziehungen der beiden Paare gefährden könnte. Hermines Mann Heiko sieht in dem wesentlich jüngeren Tom keine Konkurrenz, wird aber schon bald eines Besseren belehrt. Die Situation eskaliert, als Martin die Untersuchungsergebnisse von Tom analysiert.

