Neujahrskonzert 2019: Blumenschmuck von den Wiener Stadtgärten

Wien (OTS) - Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker findet am 1. Jänner unter der Leitung von Christian Thielemann im Wiener Musikverein statt. Die Kooperation der Wiener Philharmoniker mit den Wiener Stadtgärten setzt sich, nach einem gelungenem Start 2015, fort.

Eine spannende Aufgabe für die Wiener Stadtgärten: „Durch diese Kooperation ist eine Wiener Symbiose gelungen − in floraler wie auch in musikalischer Hinsicht. Beide Institutionen, die Wiener Philharmoniker und die Wiener Stadtgärten zeichnen sich durch eine lange Tradition aus und prägen das Image Wiens, welches beim Neujahrskonzert in alle Welt hinausgetragen wird“, hält Stadtgartendirektor Rainer Weisgram fest.

Die Wiener Stadtgärten werden im Goldenen Saal im Musikverein ein traumhaftes Blütenmeer schaffen. Das Neujahrskonzert ist ein Highlight der FloristInnen-Branche und eine einmalige Gelegenheit, die hohe Kunst der Wiener Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner einem weltweiten Publikum zu präsentieren.

Leitfarben des Blumenschmucks: von Hell- bis Sonnengelb mit Frischgrün

Ein Blumenmeer aus 30.000 Blüten wird den Goldenen Saal beim 79. Neujahrskonzert erstrahlen lassen. Ob Rosen, Lilien, Orchideen oder Nadelkissen, bei allen Blumen werden die Pastelltöne überwiegen. „Hell- und Sonnengelb, Weiß, Creme, Pastellorange und Frischgrün dominieren“, ergänzt Meisterfloristin Edith Hopf. Sämtliche Pflanzen und Blumen wurden zudem unter fairen Arbeitsbedingungen und nachhaltig kultiviert.

Florales Meisterhandwerk auf höchstem Niveau

Großes handwerkliches Können ist notwendig, um den floralen Schmuck TV-gerecht in Szene zu setzen, man darf sich auch heuer wieder auf ein wahres Blütenmeer im Goldenen Saal freuen. Um dieses perfekt zu präsentieren, bedarf es viel an Erfahrung und Fachkenntnis. Die Arbeit der Floristinnen und Floristen startet bereits am 27. Dezember, damit rechtzeitig alles bereit ist für dieses weltweite Kulturereignis. Unterstützt werden die Wiener Stadtgärten dabei von Floristik Lehrlingen der gemeinnützigen Organisation Jugend am Werk und deren Lehrerinnen.

„Die Wiener Stadtgärten bringen immerhin 157 Jahre gärtnerische Erfahrung mit“, betont Rainer Weisgram, der jedes Jahr rund 2 Millionen Frühlings- und Sommerblumen in ganz Wien auspflanzen lässt.

Enge Zusammenarbeit: Wiener Stadtgärten – ORF

Die MusikerInnen der Wiener Philharmoniker und die Wiener Stadtgärten werden das heurige Neujahrskonzert wieder zu einem Höhepunkt für die rund 40 Millionen TV-Zuseherinnen und TV-Zuseher in der ganzen Welt machen und ihnen damit einen besonderen kulturellen Neujahrsgruß überbringen.

