ORF-Premiere „Inga Lindström: Willkommen im Leben“ am 29. Dezember Charmante Verwechslungskomödie mit Julian Weigend

Wien (OTS) - Um Liebe, Familie und Romantik drehen sich Inga Lindströms erfolgreiche Bestseller – und so kann sich das Publikum auch am Samstag, dem 29. Dezember 2018, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf herzerwärmende Fernsehstunden freuen, wenn die Verfilmung „Willkommen im Leben“ als ORF-Premiere auf dem Programm steht: Luisa, zweifache Mutter und mit mehreren Jobs völlig überfordert, kommt zuerst der Ehemann abhanden, dann fällt auch noch das Au-pair-Mädchen aus und schließlich bringt ein neuer Mann zusätzlich Chaos ins Familienleben. In der idyllischen Landschaft Schwedens standen Nike Fuhrmann, Pierre Kiwitt, Gioia und Nico Marischka und der österreichische Schauspieler Julian Weigend vor der Kamera, im Regiesessel nahm Udo Witte Platz.

Mehr zum Inhalt von „Willkommen im Leben“

Luisa (Nike Fuhrmann) ist zweifache Mutter, versucht ein Unternehmen aufzubauen und arbeitet „nebenbei“ noch als Sekretärin. Als Ehemann Stefan (Hanno Friedrich) von der Bildfläche verschwindet und das erwartete Au-pair-Mädchen auch nicht mehr auftaucht, muss Luisa den Alltag alleine schupfen – bis die Au-pair-Agentur den charmanten Ben (Pierre Kiwitt) als Ersatz schickt. Was Luisa nicht ahnt: Ben ist kein Kindermädchen, sondern erfolgreicher Autor, auf der Flucht vor seinem Literaturagenten. Durch ein Versehen ist er an Luisas Haustür geraten und übernimmt nun ab sofort den Haushalt. Die Kinder freuen sich über den neuen Mann im Haus und auch Luisa findet Gefallen an Ben – bis Stefan unverhofft wieder auftaucht.

